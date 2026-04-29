Speyer – Erster Mittagstisch im Tierheim Speyer – Kooperation mit den Maltesern Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 29. Mai findet ab 13 Uhr der erste Mittagstisch im Tierheim Speyer statt. Ein neues Angebot, das allen offensteht und dazu einlädt, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. „Wir haben die Küche und wir haben Platz. Und wir wollen helfen, etwas gegen Einsamkeit zu tun. Denn auch wir haben einsame Tiere“, begründet Uwe Grimm, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Speyer und Umgebung, das neue Angebot. „Damit bauen wir unsere Jahresaktivitäten nun nochmals aus.“

„Wir haben einen solchen Mittagstisch als Treff bereits in Ludwigshafen und Hatzenbühl erfolgreich etabliert“, so Marion Karl, Referentin für das Soziale Ehrenamt bei den Maltesern Speyer. „Dort wie jetzt auch in Speyer wollen wir die Menschen ins Gespräch bringen und im Idealfall das Essen selbst zu einem geselligen Treffpunkt mit Spielenachmittag ausbauen“, wirbt Monika Schlund, die bei den Maltesern Speyer den Besuchs- und Begleithundedienst leitet.

Das Angebot steht allen Bürgern offen und ist auf Spendenbasis ausgelegt. Tiere sind vor Ort und selbstverständlich ebenso willkommen.

Einzige Voraussetzung: Damit das Küchenteam das Angebot planen kann, muss sich jeder, der teilnehmen will, bis zum 26. Mai vorher anmelden: per Telefon mit Mailbox und WhatsApp (0151/17617417) oder per Email an marion.karl@malteser.org.

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Monika Schlund (links) und Marion Karl von Maltesern freuen sich über das neue Essensangebot der Tierheimküche (im Bild: Uwe Grimm, 1. Vorsitzender).

Bildnachweis: Axel Stefan Sonntag

Quelle: Ehrenamtlich für den Tierschutzverein Speyer u. U.

Sonntag

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 08:20