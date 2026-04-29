Schwetzingen – Mit der Solar-Wegebahn durch den Schlossgarten: Zusätzliche Fahrten an den Brückentagen im Mai und Juni

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Mitte April können die Besucherinnen und Besucher die Highlights des weitläufigen Schlossgartens Schwetzingen bei einer entspannten Tour mit der Solar-Wegebahn erleben. Immer samstags, sonntags und feiertags lädt das neue Angebot zu einer Fahrt durchs Grüne ein. Zu den Brückentagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam erweitert die Schlossverwaltung das Angebot: An den Freitagen, 15. Mai und 5. Juni, gibt es jeweils um 15.00 Uhr eine zusätzliche Rundfahrt der Bahn durch den Schlossgarten. So können Gäste das lange Wochenende bequem für eine besondere Entdeckungstour nutzen.

Entspannte Erkundungstour

Der Schlossgarten Schwetzingen zählt zu den eindrucksvollsten Gartenkunstwerken Europas, das jährlich hunderttausende Gäste in seinen Bann zieht. Auf 72 Hektar präsentiert das Monument sowohl den strengen geometrischen Stil des französischen Barockgartens als auch den scheinbar naturbelassenen englischen Landschaftsgarten. Eine Vielzahl an unterschiedlichen architektonischen Bauten wie der Minervatempel oder das Naturtheater machen die Anlage komplett. Diese Vielfalt können die Besucherinnen und Besucher des Schlossgartens seit Anfang April auf besonders komfortable Weise entdecken: Die Solar-Wegebahn verbindet samstags, sonntags und an Feiertagen die wichtigsten Stationen des Gartens. „Mit der Bahn können unsere Gäste die Höhepunkte unseres Gartens bei einer gemütlichen Rundfahrt erleben“, erklärt Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen.

Fahrplan wird an Brückentagen erweitert

Gerade an verlängerten Wochenenden nutzen viele Besucherinnen und Besucher die Zeit für einen Ausflug ins Grüne und entdecken den Schlossgarten bei einem Spaziergang oder gemeinsam mit der Familie. Das weiß auch die Schlossverwaltung. „Auf die höhere Nachfrage rund um die Feiertage reagieren wir natürlich“, verrät Sandra Moritz. Ergänzend zum regulären Angebot erweitert sie daher an den Brückentagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam den Fahrplan: Am Freitag, 15. Mai, und Freitag, 5. Juni, startet jeweils um 15.00 Uhr eine zusätzliche öffentliche Rundfahrt durch den Schlossgarten.

Alle Highlights in einer Fahrt

Die Tour durch den weitläufigen Schlossgarten beginnt an der Schlossterrasse. In rund 90 Minuten führt sie die Gäste von hier aus einmal durch die Anlage – über den Arionbrunnen, die Orangerie, den Tempel der Botanik und das Perspektiv, vorbei am Apollotempel, am Großen Weiher, am Merkurtempel, an der Gartenmoschee und über die Treillage Süd zurück zur Schlossterrasse. An mehreren Stationen gibt es die Möglichkeit auszusteigen, um ein architektonisches Element genauer zu besichtigen. Die Touren starten samstags um 14.00 Uhr und sonn- und feiertags um 11.00 und 15.00 Uhr. Neben den regulären Fahrtzeiten kann die Tour auch als Gruppenangebot von Montag bis Samstag gebucht werden. An Sonntagen, an Feier- und an den Brückentagen ist eine private Tour nicht möglich. Für Personen mit Rollstuhl, Rollator oder Familien mit Kinderwägen ist ein eigenes Abteil vorhanden. Sollte dieses bereits besetzt sein, kann der Rollator sicher zurückgelassen werden.

Service und Information

Solar-Wegebahn

Führungsangebot im Schlossgarten

Termine

Ab 10. April 2026

samstags 14.00 Uhr

sonntags, feiertags 11.00 und 15.00 Uhr

Zusatztermine

Freitag, 15. Mai, 15.00 Uhr

Freitag, 5. Juni, 15.00 Uhr

Preis

Erwachsene 15,00 €

Ermäßigte 7,50 €

Familie 37,50 €

Inhaber von Jahreskarten/Museumspassinhaber 6,00 €

Der Preis beinhaltet den Schlossgarteneintritt sowie die Fahrt mit der Solarbahn inklusive Führung.

Hinweis

Auch als Gruppenangebot buchbar.

Für Personen mit Rollstuhl, Rollator oder für Familien mit Kinderwagen ist ein eigenes Abteil vorhanden. Wenn der Rollstuhlplatz belegt ist, müssen Rollatoren im Besucherzentrum zurückgelassen werden. Große Rucksäcke sollten vor der Fahrt im Besucherzentrum eingeschlossen werden. Ein separater Tritt zum Einstieg ist vorhanden.

Öffnungszeiten

Schlossgarten

29. März bis 24. Oktober

Mo – So, Feiertag 9.00 – 20.00 Uhr

Schloss

Die Innenräume sind nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen.

Klassische Führung (60 Minuten)

29. März bis 24. Oktober

Mo – Fr 11.00 – 16.00 Uhr stündlich

Sa, So, Feiertag 10.30 – 17.00 stündlich (bei Bedarf halbstündlich)

Klassische Führung (90 Minuten)

29. März bis 24. Oktober

Mo – Fr 12.00 und 14.00 Uhr

Sa, So, Feiertag 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr

Preis

Schlossgarten

29. März bis 24. Oktober

Erwachsene 9,00 €

Ermäßigte 4,50 €

Familien 22,50 €

Schloss mit Führung (60 Minuten) und Garten

29. März bis 24. Oktober

Erwachsene 12,00 €

Ermäßigte 6,00 €

Familien 30,00 €

Schloss mit Führung (90 Minuten) und Garten

29. März bis 24. Oktober

Erwachsene 13,00 €

Ermäßigte 6,50

Familien 32,50 €

Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN

BADEN-WÜRTTEMBERG

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 14:24