Rhein-Pfalz-Kreis – Vater und Sohn Bohlig aus Mutterstadt

In dem jetzt erschienenen Band XX, Heft 11/12 der Pfälzisch-Rheinische Familienkunde e.V. ist unter den vierzehn Beiträgen auch ein Bericht über die Familie Bohlig abgedruckt. Unter dem Titel VATER UND SOHN BOHLIG AUS MUTTERSTADT beschreibt der Orts-Chronist Volker Schläfer (Mutterstadt) die Lebensgeschichte von Vater und Sohn Bohlig, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Zum einen der Akademiker, Apotheker, liberale Politiker, ein „feiner Herr“, zum andern sein Sohn, ein Freiheitsuchender, wilder Kerl, ein Kraftpaket und Zirkusdarsteller; das waren Franz Joseph und Ernst Bohlig aus Mutterstadt. In dem Artikel, mit Fotos und Familiendaten, zeichnet der Autor auf neun Seiten den Werdegang und die Familiengeschichte der Bohligs nach.

Dr. Franz Joseph Bohlig hatte eine liberale Einstellung und engagierte sich in den Revolutionsjahren 1848/49 für demokratische Ideen, war u.a. Gemeinderatsmitglied und Mitglied im bayerischen Landtag und initiierte 1867 die Errichtung einer „Höheren Fortbildungsschule“ in Mutterstadt.

Ernst Bohlig war zu seiner Zeit der „stärkste Mann der Welt“, trat in den USA und in Europa in Schaukämpfen auf, hielt Vorträge über die Körperertüchtigung, so z.B. auch in Bad Ischl vor der österreichischen Kaiserin Elisabeth (Sisi). Sesshaft geworden, arbeitete er dann noch als kaiserlicher Rechnungsrat im damaligen Gesundheitsamt in Berlin. Im Juli 1886, vor 140 Jahren, hielt er in Mutterstadt einen Vortrag über die Vorzüge der sportlichen Betätigung, was zur Gründung eines örtlichen Turnvereins führte, dem Vorläufer der heutigen TSG Mutterstadt.

In Würdigung ihrer Verdienste um und in der Gemeinde gibt es in Mutterstadt eine Bohligstraße. Das erläuternde Zusatzschild hat folgenden Text:

Dr. Franz Joseph Bohlig *1815 +1874

Demokratischer Streiter für Einheit und Freiheit Deutschlands

Ernst Bohlig *1846 +1918

Förderer der Mutterstadter Sportbewegung

Hinweis: Das betreffende Heft ist über den Buchhandel erhältlich oder kann direkt bei dem Verein per e-Mail (maginprfk.org) bestellt werden.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 09:39