Mutterstadt – MCV „Die Geeßtreiwer“ geht ins 50. Lebensjahr

Bis 1976 gab es in Mutterstadt organisierte Fastnacht nur in Vereinen. Das änderte sich am 20. April 1977, als der Mutterstadter Carnevalverein „Die Geeßtreiwer“ gegründet wurde. Der Name erinnert an eine alte Geschichte, in der eine Geeß (Ziege) und deren Treiwer (Treiber) eine Rolle spielen.

Seit dieser Zeit lassen die Mutterstadter Karnevalisten mit vielen Veranstaltungen fastnachtliches Brauchtum aufleben und bringen Fröhlichkeit in den Ort.

Nachdem die Narren bekanntlich immer von der Eröffnung der Fastnachtskampagne am 11.11. bis zum nächsten 11.11. zählen und damit auch die Vereinsjahre, trafen sich jetzt Vorstandschaft und Ehrensenatoren des MCV am 20. April in der Walderholungsstätte, um auf den 49. Geburtstag des Vereins anzustoßen und gleichzeitig das das 50. Lebensjahr des Vereins einzuläuten, das am 11.11.2026 beginnt. MCV-Vorsitzende Monika Poigneé kündigte dabei an, dass unter dem Motto „Fünfzigstes Lebensjahr MCV“ für die Kampagne 2026/27 zu zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen eingeladen werde.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 10:08