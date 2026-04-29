Mutterstadt – Erfolgreiche Teppichauktion bei Henry’s Auktionshaus: 98 % der Orientteppiche verkauft

Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachbericht zur Teppichauktion bei Henry’s Auktionshaus am 11. April: 98 % Verkaufsquote und Spitzenpreise für Hereke-Seidenteppiche.

Henry’s Auktionshaus erzielt Top-Ergebnis bei Orientteppich-Auktion am 11. April

Die Auktion für hochwertige Orientteppiche am 11. April bei Henry’s Auktionshaus erwies sich als voller Erfolg. Mit einer beeindruckenden Verkaufsquote von 98 % konnte das Auktionshaus nahezu den gesamten Bestand erfolgreich vermitteln. Die Veranstaltung zog zahlreiche Sammler und Liebhaber exklusiver Teppichkunst an.

Starke Nachfrage nach hochwertigen Seidenteppichen

Besonders begehrt waren fein geknüpfte Hereke-Teppiche, die aufgrund ihrer Qualität und kunstvollen Verarbeitung international geschätzt werden.

Auktions-Highlights im Überblick

Zu den herausragenden Stücken der Auktion zählten:



Ein doppelseitiger Hereke-Teppich, fein geknüpft und signiert „Darin“, datiert auf das späte 20. Jahrhundert. Dieses außergewöhnliche Sammlerstück erzielte einen Verkaufspreis von 4.875 Euro.

Ein Hereke-Seidenteppich, ebenfalls fein gearbeitet und signiert, aus der Türkei (Mitte 20. Jahrhundert). Der Teppich aus reiner Naturseide mit sogenannter „Metallbroschierung“ wurde für 3.000 Euro versteigert.



Ein antiker Kerman „Lawar“-Teppich aus Persien, 19. Jahrhundert, gefertigt aus Wolle auf Baumwolle. Dieses klassische Sammlerstück wurde für 3.750 Euro verkauft.

Fazit

Die erfolgreiche Auktion bei Henry’s Auktionshaus zeigt deutlich: Exklusive Orientteppiche bleiben gefragte Sammlerstücke und attraktive Investitionsobjekte. Mit nahezu vollständigem Abverkauf und starken Einzelergebnissen setzt das Auktionshaus ein deutliches Zeichen für die Stärke dieses spezialisierten Marktsegments.

Alle Infos zu weiteren Versteigerungen im Jahresverlauf unter Henry’s Auktionshaus Mutterstadt

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 16:56