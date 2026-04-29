Mannheim – Ziel- und Boveristraße ab 8. Mai kurzzeitig gesperrt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Im Zuge vorbereitender Maßnahmen für den Abbruch der BBC-Brücke werden die Ziel- und Boveristraße vorübergehend gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag, 8. Mai 2026, um 15 Uhr und endet am Montag, 11. Mai 2026, um 10 Uhr.

Während dieser Zeit werden erneut sogenannte Verschubträger eingeschoben. Diese sind erforderlich, um das bestehende Brückenbauwerk aus seiner aktuellen Lage über den Gleisen herausziehen und anschließend an anderer Stelle fachgerecht abbrechen zu können. Dieses Herausziehen des Bestandsbauwerks ist für Juni 2026 vorgesehen.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.mannheim.de, Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

Quelle Stadt mannheim

Foto MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 14:17