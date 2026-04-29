Mannheim – Weniger Bürokratie, mehr Attraktivität: Stadt vereinfacht Regeln für die Innenstadt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim modernisiert und vereinfacht ihre Gestaltungsrichtlinien für Sondernutzungen im öffentlichen Raum – mit einem klaren Ziel: weniger Bürokratie und mehr Attraktivität für die Innenstadt. Der Gemeinderat hat die entsprechende Vorlage der Verwaltung in seiner heutigen Sitzung beschlossen.

Die Neufassungen der Gestaltrichtlinie für die Innenstadt sowie der Parkletrichtlinie vereinfachen Verfahren, fassen Regelungen verständlicher und erweitern Gestaltungsspielräume. Damit reagiert die Stadt gezielt auf Rückmeldungen aus Wirtschaft, Bürgerschaft und Verbänden und schafft praxisnähere Rahmenbedingungen für Handel und Gastronomie.

„Wir reduzieren die Bürokratie und machen ganz bewusst nur noch die nötigsten Vorgaben für Außenbereiche von Gastronomie und Handel in der Innenstadt. Zum Beispiel gibt es jetzt für Farbe und Form von Sonnenschirmen keine Vorschriften mehr – wohl aber für Größe, Durchgangshöhe und Bodenbefestigung, damit Passanten nicht behindert werden“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht und ergänzt: „Gleichzeitig stärken wir die Begrünung als gestalterisches Element für ein besseres Mikroklima in der City, indem wir die bisher sehr umfangreichen Vorgaben für Pflanzkübel stark vereinfacht haben.“

Nahezu durchgängig werden bisherige Einschränkungen bei Form, Farbe und Ausstattung für Außenbereiche in der City gelockert. So erhalten Gastronomie und Einzelhandel mehr Freiheiten, während gleichzeitig grundlegende Anforderungen an Ordnung und Barrierefreiheit erhalten bleiben.

„Eine lebendige und attraktive Innenstadt braucht Freiräume und einfache Verfahren, aber auch eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums. Genau hier setzen wir an“, sagt Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

„Auch die Nutzung von sogenannten Parklets – temporären Aufenthaltsflächen im Straßenraum – wird weiterentwickelt. Künftig sind flexiblere Lösungen möglich, etwa durch angepasste bauliche Vorgaben. Dadurch entstehen neue Impulse für die Innenstadt“, betont Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle.

Die Richtlinien sind in engem Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Handel, Gastronomie sowie Verbänden und der Bürgerschaft überarbeitet worden. Neben Workshops gab es auch eine digitale Beteiligung, deren Ergebnisse in die Neufassung eingeflossen sind.

Mit den angepassten Regelungen verfolgt die Stadt konsequent den Ansatz: Weniger Bürokratie, mehr Gestaltungsspielraum und eine Stärkung der Innenstadt als zentraler Ort für Wirtschaft, Begegnung und urbanes Leben.

Quelle stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 14:01