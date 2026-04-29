  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ratte
29.04.2026, 15:25 Uhr

Mannheim – Tipps gegen die Ausbreitung von Ratten – Die Stadt informiert mit Plakaten

RatteMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Lebensmittelreste sind ein gefundenes Fressen für Ratten
Das eigene Verhalten kann das Nahrungsangebot für Ratten und damit deren Ausbreitung reduzieren. Die Stadt informiert mit Plakaten

Ratten können eine Vielzahl von Krankheitserregern auf den Menschen übertragen. Die Nager treten vor allem an stark frequentierten Orten bzw. dort vermehrt auf, wo sich Abfälle mit Lebensmittelresten ansammeln. Besonders betroffen sind häufig öffentliche Plätze, Müllcontainerstandorte sowie Gebiete mit hoher Gastronomie-Dichte.

Das eigene Verhalten im öffentlichen Raum kann die Lebensbedingungen der Ratten beeinflussen: Das Fallenlassen von Lebensmittelresten und die „Entsorgung“ von Speiseresten in Gebüschen fördern die Lebensbedingungen der Tiere. Speisereste und Verpackungsmaterialien gehören daher in Abfallkörbe.
1
Humorvolle Plakate
Um darüber zu informieren, dass das Verhalten im öffentlichen Raum die Ausbreitung von Ratten beeinflusst, hat der Stadtraumservice eine Plakatkampagne im öffentlichen Raum und an Hot-Spots gestartet. Die Motive erinnern mit humorvollen Motiven daran, was man selbst tun kann. Ergänzend wird online darüber informiert, welche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden können, um das Ausbreiten der Ratten zu verhindern. Die Informationen findet man auf www.mannheim.de/ratten.

Füttern macht krank
Das Füttern von Wildtieren wie Enten, Schwänen, Gänsen, Tauben, Waschbären, Igeln, Füchsen oder Nutria ist oft gut gemeint – aber leider schadet es mehr, als es nützt. Füttern macht Tiere krank und abhängig: Nicht artgerechtes Futter wie Brot oder Essensreste führt bei Wasservögeln zu schweren Leiden wie der Kippflügelkrankheit und schwächt ihr Immunsystem. Und die Futterreste sind auch ein gefundenes Fressen für Ratten. Nach der Allgemeinen Polizeiverordnung ist das Füttern, das Auslegen bzw. Ausstreuen von Futter für Tiere untersagt. Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

Ratten machen nicht vor privaten Grundstücksgrenzen halt: Abfälle gehören daher weder auf die Straße noch in die Toilette. Speisereste oder verdorbene Lebensmittel müssen immer über die kostenlose Biotonne oder über den Restmüll entsorgt werden. Die Deckel der Mülltonnen sollen immer geschlossen werden, damit Ratten nicht hineingelangen können.

Einsatz von Köderboxen
Im Stadtgebiet werden im Auftrag des Stadtraumservice durch eine Schädlingsbekämpfungsfirma Köderboxen mit Fraßködern entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. Die Köderboxen sind so konzipiert, dass ausschließlich Ratten Zugang zum Köder erhalten. Die Bauweise verhindert zuverlässig, dass andere Tiere wie etwa Vögel, Wild- oder Haustiere, in Kontakt mit dem Köder gelangen können. Auch die verwendeten Wirkstoffe unterliegen strengen gesetzlichen Regelungen, insbesondere im Hinblick auf Tier-, Umwelt- und Anwenderschutz. Die eingesetzten Präparate sind geprüft, zugelassen und werden ausschließlich gemäß den geltenden Vorschriften und Sicherheitsstandards verwendet. Die Durchführung und Kontrolle erfolgt stets durch geschultes Fachpersonal. In der Kanalisation befüllt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung die Köderboxen.

Bürgerinnen und Bürger sollten Hinweise zu einem verstärkten Rattenaufkommen im öffentlichen Raum jederzeit an die zuständige Stelle (Behördennummer 115 oder per Mail an stadtreinigung@mannheim.de) melden, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.
Quelle Stadt mannheim / Plakat Stadt Mannheim Foto Archiv MRN-News

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com