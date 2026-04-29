Mannheim – Autofahrerin fährt nach Unfall mit Radfahrer weiter – Zeugenaufruf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagmittag kurz vor 12 Uhr fuhr eine noch unbekannte Autofahrerin nach einem Unfall mit einem Radfahrer im Kreuzungsbereich N7/Kunststraße ohne zu stoppen weiter. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die Autofahrerin aus dem Quadrat N7 nach rechts in die Kunststraße abgeboben sein und den daneben fahrenden Radfahrer geschnitten haben. Hierdurch soll der 19-Jährige gestürzt sein und sich leicht verletzt haben.

Zu dem Auto ist bekannt, dass es ein Heidelberger Kennzeichen und eine helle Farbe gehabt haben soll

Der Unfall soll von einem unabhängigen Zeugen beobachtet worden sein, welcher der Polizei jedoch nicht bekannt ist.

Daher bittet das Polizeirevier Mannheim-Oststadt Personen, welche den Unfall beobachtet haben, sich unter der Nummer 0621/174-3310 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 13:44