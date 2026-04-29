Ludwigshafen – Instandsetzungsarbeiten an der Rheinuferstraße zwischen Hemshoftunnel und Nordbrückenkopf

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Ab Montag, 4. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 22. Mai 2026, wird in der Rheinuferstraße zwischen Hemshoftunnel und Nordbrückenkopf in Fahrtrichtung Stadtzentrum ein Fahrstreifen gesperrt. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf der Rheinuferstraße bis zum Rückbau der Hochstraße Nord ist eine Instandsetzung der Übergangskonstruktion auf Höhe der Dessauer Straße erforderlich. Hierzu müssen mehrere Traverslager sowie Federn ausgetauscht werden.
Aus Gründen der Arbeitssicherheit wird am 4. Mai 2026 der Hemshoftunnel in Fahrtrichtung Stadtzentrum während der verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 13 Uhr für die Dauer von Gelbmarkierungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über den Hemshofkreisel umgeleitet.
Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmenden, die ausgewiesenen Umleitungen zu beachten und um Verständnis für etwaige Einschränkungen.
Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 14:20