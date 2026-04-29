Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Bergheimer Thermalbad öffnet über das lange Wochenende von Freitag, den 1. Mai, bis einschließlich Sonntag, den 3. Mai 2026, bereits eine Stunde früher. Dann ist das Bad jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Montag, den 4. Mai, öffnet das Bad wieder vorerst täglich von 13 bis 19 Uhr.

Das Nichtschwimmerbecken ist aktuell außer Betrieb und wird voraussichtlich ab Freitag, den 1. Mai wieder in Betrieb genommen.

Kassenschluss ist eine, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 18:30