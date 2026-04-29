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29.04.2026, 18:44 Uhr

Heidelberg – Sport im Park: Auftaktveranstaltung am 1. Mai auf Werderplatz in Neuenheim! Ab 4. Mai 37 kostenfreie Kurse in allen Stadtteilen

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Mit einer Auftaktveranstaltung am 1. Mai auf dem Werderplatz in Neuenheim und Kursen ab dem 4. Mai 2026 startet „Sport im Park“ in Heidelberg in die neue Saison.
Foto: Tobias Dittmer
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf zum Sport im Freien: Das kostenfreie Outdoor-Angebot „Sport im Park“ der Stadt Heidelberg gemeinsam mit Heidelberger Sportvereinen und dem Sportkreis Heidelberg startet Anfang Mai in die sechste Saison: Interessierte sind am Freitag, 1. Mai 2026, von 20 bis 21.30 Uhr zur Auftaktveranstaltung am Werderplatz in Neuenheim eingeladen: Sport im Park bietet an diesem Abend „Full Moon Flow Yoga“ bei Vollmond und Fackelschein. Kursleiterin ist Susannen Schreiner – die Teilnahme ist wie bei allen Angeboten von Sport im Park kostenlos möglich.

37 Kurse ab 4. Mai in allen Stadtteilen

Die wöchentlichen „Sport im Park“-Kurse starten ab Montag, 4. Mai, und bieten ein abwechslungsreiches Angebot. Gemeinsam mit 17 Vereinen werden 37 Kurse angeboten – von Fitness- und Ausdauertraining über Gymnastik, Rückentraining, Nordic Walking und Boule bis hin zu Kampfkunst und Tanzen. Auch sieben neue Kurse gehören in diesem Jahr dem Programm an – unter anderem „Battlebody Bootcamp“ in der Bahnstadt, „Fitnessboxen“ in der Südstadt und „Zumba“ in Ziegelhausen. Der für dienstags angekündigte Kurs „Yoga Pilates“ in Rohrbach (Kätchen-Förster-Park) muss dagegen leider entfallen. Die angebotenen Kurse finden in Grün- und Parkflächen in allen 15 Heidelberger Stadtteilen statt, von montags bis sonntags. Die Kurse sind für untrainierte Personen ebenso geeignet wie für trainierte Sportlerinnen und Sportler. Angeleitet werden sie durch geschulte Übungsleiterinnen und -leiter von Heidelberger Sportvereinen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein Einstieg jederzeit möglich.

Erstes Special der Saison: „Sport im Park meets parkrun“ am 9. Mai lädt zum Laufen ein

Das erste „Sport im Park“-Special für 2026 steht bereits am Samstag, 9. Mai, um 8.45 Uhr auf dem Programm: Bei „Sport im Park meets parkrun“ erwartet die Teilnehmenden ein gemeinsames, offenes Laufangebot in angenehmer Atmosphäre mit Übungsleiter Peter Pflanzl. Im Mittelpunkt stehen Freude an der Bewegung, gemeinsames Laufen und ein unkomplizierter Zugang für alle Interessierten. Ob Spaziergänger, Parkwalker oder schnelle Läuferinnen und Läufer – jeder ist willkommen. Treffpunkt ist an der Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt. Ab 14. Mai wird dort donnerstags von 18.30 bis 19.45 Uhr auch der wöchentliche Kurs Run‘n’Flex angeboten.

Das gesamte Programm und ein Newsletter sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/sportimpark.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 18:44

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