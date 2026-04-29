Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Hoteldirektorin Lucille Soleil hat sich entschlossen, ein ganz besonderes Haus zu eröffnen: Einen Einblick in das Hotel für Gefühle bekommen interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag, 10. Mai 2026, um 11 Uhr im Johannes-Brahms-Saal der Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2. Dabei können diese unterschiedliche Gefühle bei der Buchung eines Zimmers, auf der Anreise und während ihres Aufenthalts im Hotel Sentimento erleben. Musikalisch ausgestaltet wird dieses theatralische Szenario von kleinen und großen Blockflötistinnen und -flötisten. Die musikalische Leitung hat Ute Hartmann, Regie führt Frauke Zitzlaff. Der Eintritt ist frei.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 18:54