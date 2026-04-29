Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum internationalen Tag der Sonne am Sonntag, 3. Mai 2026, rückt die Stadt Heidelberg die Bedeutung der Solarenergie für die Energiewende in den Mittelpunkt. Der Aktionstag macht weltweit auf die Kraft der Sonne und die Chancen erneuerbarer Energien aufmerksam.

Solarenergie ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Heidelberg zählt seit Jahrzehnten zu den Vorreitern im kommunalen Klimaschutz. Die Stadt verfolgt einen breiten Ansatz mit erneuerbaren Energien, Steigerung der Energieeffizienz und einer klimafreundlichen Fernwärmeversorgung.

Dabei setzt die Stadt Heidelberg auch konsequent auf den Ausbau der Solarenergie – unter anderem mit Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden, Beratungsangeboten für Bürgerinnen und Bürger sowie den Maßnahmen des Klimaschutzaktionsplans. Allein zwischen Januar und Ende April 2026 wurden in Heidelberg PV-Anlagen mit einer Leistung von rund 1,6 Megawattpeak in Betrieb genommen. Insgesamt sind derzeit mehr als 4.800 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 56,4 Megawattpeak im Stadtgebiet installiert. Damit können an einem sonnigen Maitag rund 30.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Weitere Informationen rund um Solarenergie in Heidelberg gibt es online unter www.heidelberg.de/sonnenstrom.

Hintergrund: Internationaler Tag der Sonne

Der internationale Tag der Sonne geht auf den „Sun Day“ zurück, der am 3. Mai 1978 in den USA ausgerufen wurde. Seit 1994 wird der Aktionstag auch international begangen. Er macht auf die Möglichkeiten der Solarenergie und ihren Beitrag zu einer klimafreundlichen Energieversorgung aufmerksam.

Quelle: Stadt HZeidelbeg

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 18:50