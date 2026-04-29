Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bauarbeiten an der Eppelheimer Straße im Bereich zwischen Bauhaus und Kölle Zoo, die Anfang 2026 gestartet sind, schreiten planmäßig voran und haben bereits wichtige Meilensteine erreicht. So konnte der Rückbau der alten Gleisanlage in diesem Bereich inzwischen vollständig abgeschlossen werden. Damit ist eine zentrale Voraussetzung für die künftige Straßenführung geschaffen. Der Höhenunterschied im Bereich des Bauhauses wurde durch gezielte Bodenauffüllungen ausgeglichen. Auch die daran anschließenden Erdarbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden – sowohl für die neue Trasse der Eppelheimer Straße als auch für die Rachel-Carlson-Straße.

Parallel dazu wurde intensiv an der technischen Infrastruktur gearbeitet. Die Stadtwerke haben die Verlegung der Fernwärme- und Wasserleitungen weitgehend abgeschlossen. Zusätzlich wurden Leerrohre für Stromversorgung, Ampelanlagen und Telekommunikation eingebracht, sodass auch in diesem Bereich die Grundlage für eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur gelegt ist.

Wie geht es weiter?

In den kommenden Wochen beginnen die Arbeiten am Kanalbau sowie an der Straßenentwässerung. Diese Maßnahmen konzentrieren sich insbesondere auf den Bereich der zukünftigen Einfahrt zum Parkplatz Bauhaus und die Rachel-Carlson-Straße. Hier wird die neue Straßenentwässerungs- und Abwasserinfrastruktur aufgebaut. Ein weiterer bedeutender Bauabschnitt startet ab dem 12. Juni 2026: Dann richten die Stadtwerke sogenannte Muffengruben ein. Diese werden benötigt, um die neuen 110-kV-Stromleitungen an das neue Netz anzuschließen. Mit diesen Arbeiten wird ein wichtiger Beitrag dazu geleistet, die Energieversorgung langfristig zuverlässig und zukunftsfähig aufzustellen. Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für Anfang 2028 geplant.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 18:37