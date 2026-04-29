Frankenthal – StrandBad startet mit kostenfreiem Familientag und Beach-Feeling in die Saison 2026

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Endlich wieder Sommer, Sonne und Wasservergnügen: Das StrandBad Frankenthal startet am Donnerstag, 14. Mai 2026 ab 10:00 Uhr, in die neue Freibadsaison – und lädt zur großen Eröffnungsfeier mit freiem Eintritt ein.

Eröffnungstag mit kostenlosem Eintritt

Mit der offiziellen Saisoneröffnung am Donnerstag, 14. Mai 2026, startet das StrandBad in die Sommersaison 2026. Ab 10 Uhr sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, das Bad und ein abwechslungsreiches Eröffnungsprogramm zu erleben. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Einlassende ist 19 Uhr, geschlossen wird das StrandBad am Eröffnungstag um 20 Uhr.

Ziel der Saisoneröffnung ist es, das StrandBad als lebendigen Treffpunkt für die ganze Familie zu präsentieren – einen Ort zum Baden, Entspannen und Begegnen, an dem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen wohlfühlen.

Gerade im vergangenen Jahr hat sich im StrandBad Frankenthal viel getan: Der neue Wibit-Sportspark erfreut sich größter Beliebtheit und hat bereits 2025 viele Besucher angelockt. In diesem Jahr kommt ein echtes Highlight hinzu: die neue Wibit „Wave“. Die rund fünf Meter hohe und 15 Meter lange Rutsche sorgt künftig für noch mehr Action, ist einzigartig in der Region und ein Spaßmagnet für Groß und Klein.

Auch abseits des Wassers wurde kräftig investiert: neue Gastromöbel am Kiosk, Erweiterung der Beachbar, zusätzliche Sonnenschirme sowie ein reparierter Zugangsweg sorgen für noch mehr Komfort. Für gepflegte Liegeflächen kommt in dieser Saison zudem erstmals eine maschinelle Reinigung zum Einsatz.



Vielfältiges Programm zur Eröffnung für Groß und Klein

Von etwa 11.30 bis 16 Uhr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am Eröffnungstag auf ein buntes Mitmach- und Erlebnisprogramm freuen:

Kapitän Leo in der Piratenbucht

Für Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahren sorgt Kapitän Leo für maritime Stimmung. Auch Kapitän Leo wird vor Ort sein und wer möchte, darf ein Erinnerungsfoto mit ihm machen.

StrandBad‑Parcours für Jugendliche

Zur Eröffnung wird mit einem besonderen StrandBad-Parcours gerade den Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 16 Jahren etwas Besonderes geboten.

Der Frankenthaler Schwimmverein, die DLRG Ortsverband Frankenthal, sowie die Jugendfeuerwehr Frankenthal werden an diesem Tag vor Ort sein und verschiedene Mitmachangebote präsentieren.

Sicherlich das größte Highlight wird die Erweiterung der Wibit-Anlage sein: die Wave. Auch sie wird in das Eröffnungsprogramm integriert und ein Wibit-Wave-Race lädt Kinder und Jugendliche ein, die neue Anlage so richtig zu testen.

Gastronomie bietet besonderes Angebot zur Eröffnung

Die Gastronomie des StrandBads lädt am Eröffnungstag zu einem traditionellen Fleischwurstessen ein – selbstverständlich mit einer köstlichen fleischlosen Falafel-Alternative. Erfrischende Getränke und leckeres Eis runden das Angebot ab und sorgen für den perfekten Start in die Badesaison.

Beachbar bietet Sommerfeeling

Cocktails, entspannte Beats vom DJ, „Chillen unter Palmen“ und lockere Beach-Atmosphäre sorgen für echtes Urlaubsfeeling – mitten in Frankenthal.

Vorverkauf von Saisonkarten

Bereits im Vorfeld der Saisoneröffnung besteht die Möglichkeit, Saison‑ und Mehrfachkarten sowie Mietschränke zu erwerben. Dies ist bereits am Mittwoch, 13. Mai 2026, von 9 bis 14 Uhr möglich. Direkt an der StrandBad-Kasse im Eingangsbereich startet der Vorverkauf, natürlich auch am Eröffnungstag in der Zeit von 10 bis 19 Uhr.

Öffnungszeiten und weitere Informationen

Das StrandBad öffnet am Donnerstag, 14. Mai 2026 um 10 Uhr.

Ab dem 15. Mai 2026 bis 30. August 2026 gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag: 8.30 bis 20 Uhr

Dienstag: 7 bis 20 Uhr (Frühbadetag)

Mittwoch: 8.30 bis 20 Uhr

Donnerstag: 8.30 bis 20 Uhr

Freitag: 7 bis 20 Uhr (Frühbadetag)

Samstag: 8.30 bis 20 Uhr

Sonntag: 8.30 bis 20 Uhr

Die Kassenzeiten sind täglich von 8.30 bis 19 Uhr. In dieser Zeit ist die Kasse besetzt. An Frühbadetagen ist der Eintritt nur mit einem gültigen Online-Ticket, Mehrfach-, Saison- oder Kombikarte möglich. Die Eintrittspreise haben sich zum Vorjahr nicht verändert.

Das Hallenbad wird am Mittwoch, 13. Mai 2026, zum letzten Mal öffnen und wird ab dem 31. August 2026 in die neue Wintersaison starten.

Weitere Informationen unter www.strandbad-ft.de.

Die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft hat in den letzten Monaten eine eigene Plattform www.unser-strandbad.de ins Leben gerufen. Auf dieser Plattform haben Unternehmen aber auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich aktiv für das StrandBad einzusetzen. Hauptsponsoren 2026 sind die Deutsche Bauwert sowie die Firma Senteg aus Frankenthal. Als Sponsor engagiert sich das Immobilienbüro Schilder. Dank ihrer Unterstützung war es möglich, die Attraktivierung noch weiter voranzubringen. Weitere Sommerattraktionen sind in Planung.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 16:26