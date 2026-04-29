

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sportlerehrung fand gestern im Atrium der Stadtwerke statt, das mit seiner offenen Architektur einen besonderen Rahmen für die Auszeichnungen bot. Stadt und Sportkreis würdigten gemeinsam die Athletinnen, Athleten und Teams, die im vergangenen Jahr herausragende sportliche Leistungen erzielt haben, ebenso wie Menschen, die sich seit vielen Jahren für den Sport in Heidelberg engagieren. In seiner Ansprache betonte Oberbürgermeister Würzner die Bedeutung des Sports für den Zusammenhalt in der Stadt und hob hervor, dass Erfolge ohne das Engagement von Trainerinnen und Trainern, Eltern und vielen Ehrenamtlichen nicht möglich wären. Den Schlusspunkt setzte die Ehrung von Gerhard Schäfer, der den Sportkreis vor über drei Jahrzehnten mit aufgebaut hat, aus dem Schulsport kommt, Formate wie den Bunsencup ins Leben rief und den internationalen Schulsport nachhaltig geprägt hat. Ein Abend, der gezeigt hat, wie viel Leidenschaft und Gemeinschaft im Heidelberger Sport steckt – getragen von all jenen, die ihn möglich machen. Sportteam des Jahres wurden die MLP Academics. In seiner Würdigung betonte Matthias Lautenschläger , wie sehr sich die Mannschaft über die Auszeichnung freue. Zugleich machte er deutlich, dass der Preis ebenso gut an die RugbyFrauen des HRK hätte gehen können – schließlich haben sie im vergangenen Jahr sowohl im 7er als auch im 15erRugby die Deutsche Meisterschaft gewonnen und damit eine außergewöhnliche Doppel-Erfolgsgeschichte geschrieben.Heidelberg, ist und bleibt eine echte Sportstadt, und ein herzlicher Dank gilt allen, die diesen Abend mit so viel Sorgfalt und Engagement gestaltet haben.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderastsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 19:00