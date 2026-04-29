Bad Bergzabern – Schockanruf : Betrüger erbeutet Bargeld von Seniorin

Bad Bergzabern/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 24.04.2026, gegen 15 Uhr, erhielt eine russisch sprechende Seniorin aus Bad Bergzabern einen Anruf eines ebenfalls russisch sprechenden Unbekannten. Dieser gab sich mit falschem Namen aus und gab vor, dass die Tochter der Seniorin in einen Unfall verwickelt wurde und folglich dringend Geld benötige. Die Seniorin konnte durch den Betrüger nach einem zweistündigen Telefonat überzeugt werden, Bargeld einer Person zu übergeben, welche an ihrer Wohnanschrift erschien. Die Senioren beschrieb den Abholer mit dunklen Haaren und mit leichtem Bartwuchs. Er sei mit einer grün-gelben Jacke bekleidet gewesen und habe ebenfalls russisch gesprochen.

Wer hat am 24.04.2026 im Bereich der Trifelsstraße in Bad Bergzabern verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem beschriebenen Abholer machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2026, 13:48