St. Martin / Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei warnt aktuell vor einer perfiden Betrugsmasche, bei der sich Täter als Bankmitarbeiter ausgeben und gezielt ältere Menschen ins Visier nehmen. Nach zwei vollendeten Betrugsfällen am 27. April 2026 laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Täter geben sich als Bankmitarbeiter aus

Nach Angaben der Polizei kontaktierten die unbekannten Täter zunächst eine 79-jährige Frau telefonisch. Unter dem Vorwand, ihre EC-Karte sei defekt und müsse überprüft werden, kündigten sie die Abholung der Karte an. Kurz darauf erschien ein Abholer an der Haustür und brachte die Seniorin dazu, Bankkarte und PIN auszuhändigen.

Mit derselben Masche wurde wenig später auch ein 85-jähriger Mann in Edenkoben Opfer der Betrüger.

Vierstellige Beträge abgehoben

In beiden Fällen nutzten die Täter die erlangten Daten sofort aus und hoben Bargeld im jeweils vierstelligen Bereich von den Konten der Geschädigten ab.

Täterbeschreibung – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei fahndet nach zwei männlichen Tatverdächtigen:

etwa 30 bis 40 Jahre alt

170 bis 180 cm groß

schlanke Statur

einer blond, der andere schwarzhaarig

Wer im Bereich St. Martin oder Edenkoben verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

📞 Hinweise nimmt die Polizei unter 06323 9550 oder per E-Mail entgegen.

Wichtiger Hinweis der Polizei

Die Polizei weist eindringlich darauf hin:

Banken fordern niemals die Herausgabe von EC- oder Kreditkarten an der Haustür PIN-Nummern werden weder telefonisch noch persönlich abgefragt. Übergeben Sie niemals Wertsachen an Unbekannte



Fazit:

Die Fälle zeigen erneut, wie professionell Betrüger vorgehen. Gerade ältere Menschen sollten besonders sensibilisiert werden. Im Zweifel gilt: Sofort auflegen und die eigene Bank oder die Polizei kontaktieren.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 12:20