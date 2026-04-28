Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Ultraleichtflugzeug abgestürzt – eine Person tot, Großaufgebot an Einsatzkräften – Tragischer Flugunfall in der Region: Am Dienstag, 28. April 2026, ist gegen 11:15 Uhr ein Ultraleichtflugzeug nahe dem Flugplatz in Speyer abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen kam dabei eine Person ums Leben.

Absturz in unwegsamem Waldgebiet

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Das Luftfahrzeug stürzte in ein schwer zugängliches Waldstück in der Nähe des Flugplatzes ab. Beim Aufprall wurde das Ultraleichtflugzeug vollständig zerstört. Die genaue Ursache des Absturzes ist derzeit noch unklar.

Großeinsatz von Rettungskräften

Unmittelbar nach Eingang der Meldung waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, darunter:

Polizei

Feuerwehr

Rettungsdienste

Flugsicherung

Die Bergung gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes schwierig.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat gemeinsam mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Ziel ist es, den genauen Hergang des Unglücks zu rekonstruieren.

Fazit:

Der tödliche Absturz eines Ultraleichtflugzeugs sorgt für Betroffenheit in der Region Speyer. Weitere Informationen werden im Laufe der Ermittlungen erwartet.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 21:03