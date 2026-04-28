Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten für Familien: Die Stadt Mannheim weitet zum neuen Kindergartenjahr ab dem 01. September 2026 die Öffnungszeiten in den städtischen sowie evangelischen Kindertageseinrichtungen erneut aus. Das wurde jetzt in den zuständigen Gremien – darunter Bildungs- und Gesundheitsausschuss, Schulbeirat und Jugendhilfeausschuss – bekannt gegeben.

Mehr Betreuungszeit nach Personalmangel

Hintergrund der Anpassung ist eine schrittweise Rückkehr zu längeren Betreuungszeiten. Vor rund zwei Jahren mussten die Öffnungszeiten aufgrund eines erheblichen Fachkräftemangels trägerübergreifend von 46,5 auf 41,5 Wochenstunden reduziert werden. Diese Regelung gilt ursprünglich bis Herbst 2027.

Bereits zum Kindergartenjahr 2025 wurde eine erste leichte Ausweitung auf 42,5 Wochenstunden umgesetzt. Nun folgt der nächste Schritt:

Beim städtischen Träger wird die Betreuungszeit am Nachmittag um zwei Wochenstunden erhöht.

Neue einheitliche Öffnungszeiten in städtischen Kitas

Ab September 2026 gelten in den städtischen Einrichtungen einheitliche Zeiten im Ganztagsbereich:

Montag bis Donnerstag: 07:30 – 16:30 Uhr

Freitag: 07:30 – 16:00 Uhr

Damit setzt die Stadt ihre Zusage um, die Betreuungszeiten schrittweise wieder auszuweiten und gleichzeitig zu vereinheitlichen.

Unterschiede bei freien Trägern

Auch die freien Träger passen ihre Angebote an – allerdings unterschiedlich:

Evangelische Kitas: Rückkehr zum vollen Umfang von 46,5 Wochenstunden

Montag bis Donnerstag: 07:00 – 16:30 Uhr

Freitag: 07:00 – 15:30 Uhr

Katholische Kitas: Bleiben vorerst bei 42,5 Wochenstunden

Eine weitere Ausweitung wird für das Kita-Jahr 2027/2028 geprüft

Wegfall der Randzeitenbetreuung

Mit der Ausweitung und Vereinheitlichung der Öffnungszeiten entfällt in städtischen und evangelischen Einrichtungen künftig die sogenannte Randzeitenbetreuung. In katholischen Kitas bleibt dieses Angebot bei entsprechendem Bedarf weiterhin bestehen.

Stadt sieht positive Entwicklung

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert bewertet die Entwicklung positiv:

Die erweiterten Öffnungszeiten würden Familien mehr Flexibilität im Alltag ermöglichen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter verbessern. Parallel dazu werde der Ausbau der Kita-Plätze in Mannheim konsequent vorangetrieben.

Fazit:

Mit der erneuten Ausweitung der Öffnungszeiten setzt die Stadt Mannheim ein wichtiges Signal für Familien – auch wenn der Fachkräftemangel weiterhin Einfluss auf das Betreuungsangebot hat.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 11:27