Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar, 28. April 2026 – Mit dem ersten Spatenstich für 47 öffentlich geförderte Wohnungen haben die Hochbauarbeiten in der Heinrich-Pesch-Siedlung Ludwigshafen begonnen. Die Unternehmensgruppe Sahle Wohnen errichtet auf dem 15 Hektar großen Areal rund 200 von insgesamt 800 geplanten Wohnungen. Das Quartier gilt als Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Städtebau weit über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus und soll langfristig zur Heimat von 2.000 Menschen werden.

Die Heinrich-Pesch-Siedlung versteht sich als lebendiges, inklusives und klimabewusstes „urbanes Dorf“, das weit über Ludwigshafen hinaus Signalwirkung entfalten soll. Das Quartier setzt bewusst auf eine soziale und generationenübergreifende Mischung, ein innovatives Energiekonzept, ein autoarmes Mobilitätskonzept sowie hohe Aufenthaltsqualität und Gemeinschaftsflächen.

Investitionsvolumen von 13,1 Millionen Euro

Als erster Investor übernimmt Sahle Wohnen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Quartiers. Auf dem ersten von insgesamt drei Baufeldern entstehen zunächst zwei Gebäude mit 47 Wohnungen für ein bis vier Personen mit Wohnberechtigungsschein. Das Investitionsvolumen beträgt 13,1 Millionen Euro, die Förderdarlehen des Landes Rheinland-Pfalz belaufen sich auf 10,7 Millionen Euro.

„Wir freuen uns, dass wir mit Sahle Wohnen einen starken Partner an unserer Seite haben, der unsere Werte teilt“, betonten die Geschäftsführer der Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG, Ernst Merkel und Thorsten Will. „Dieser Spatenstich markiert mehr als nur den Baubeginn eines Gebäudes, sondern gibt eine klare Antwort auf zwei zentrale Fragen unserer Zeit: Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum – und wie gelingt das zugleich klimabewusst, zukunftsfähig und gemeinschaftsstiftend?“

Start mit rund 3400 Quadratmetern Wohnfläche

Insgesamt entstehen bei diesem ersten Projekt in der Heinrich-Pesch-Siedlung rund 3400 Quadratmeter Wohnfläche mit Wohnungsgrößen von 49 bis 92 Quadratmetern. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang 2028 abgeschlossen sein, bereits im kommenden Jahr plant Sahle Wohnen den Baubeginn auf den beiden weiteren Baufeldern. Diese Wohnungen werden voraussichtlich 2029 bezugsfertig.

„Dieser Spatenstich ist auch ein Zeichen des Aufbruchs und vor allem des guten Miteinanders: Ideen des generationenübergreifenden, nachhaltigen Wohnens und Lebens werden hier in die Tat umgesetzt. Mein Dank gilt allen Partnern, die sich für dieses innovative Konzept und damit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen“, betonte Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner.

Wo zufriedenes Wohnen zu Hause ist

„Wo zufriedenes Wohnen zu Hause ist – diesem Anspruch fühlen wir uns als Unternehmen verpflichtet, und daran lassen wir uns täglich von unseren Kunden messen. Wohnen ist aus unserer Sicht ein zutiefst emotionales Gut und weit mehr als nur eine mängelfreie Wohnung oder ein funktionierender Aufzug. Diese Aspekte sind für uns selbstverständlich“, betonte Friederich Sahle, geschäftsführender Gesellschafter Sahle Wohnen. Zufriedenes Wohnen entstehe vor allem durch intakte Nachbarschaften, die von Rücksichtnahme, Toleranz und Hilfsbereitschaft geprägt sind, sowie durch einen kundennahen Mieterservice, der Maßstäbe setzt. „Dieser Anspruch an das Wohnen spiegelt den Geist der gesamten Quartiersentwicklung wider. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns umso mehr, unseren Beitrag dazu leisten zu dürfen“, sagte Friederich Sahle.



Grundstein für ein neues Miteinander in Ludwigshafen

„Heute legen wir nicht nur den Grundstein für Gebäude, sondern für ein neues Miteinander in Ludwigshafen. Die Heinrich-Pesch-Siedlung zeigt beispielhaft, wie verantwortungsvolle Quartiersentwicklung heute aussehen muss: sozial durchmischt, ökologisch sinnvoll und mit bezahlbarem Wohnraum“, sagte Ernst Merkel, Geschäftsführer der Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG. Dass Sahle Wohnen das erste Wohnhaus baut, ist für ihn „ein starkes Signal und gibt den Takt für Qualität und Tempo vor“.

„Wir sind überzeugt: Hier entsteht ein Stück Zukunft des Wohnens – ein lebendiges, urbanes Dorf für rund 2.000 Menschen, das weit über die Region hinaus Vorbildcharakter hat“, so die Geschäftsführer der Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG. Ihr herzlicher Dank galt der Stadt Ludwigshafen sowie allen Planern und Partnern: „Gemeinsam machen wir heute den ersten Schritt in eine wertebasierte, nachhaltige und lebenswerte Wohnzukunft.“

„Wir liefern den Boden – die Umsetzung gelingt durch starke Partner. Genau darin liegt die Kraft dieses Projekts: Verantwortung wird geteilt, damit ein Ort entstehen kann, der Zukunft trägt“, hob Pater Johann Spermann SJ hervor.



Hintergrund

Über die Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG

Die Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG entwickelt ein neues Quartier im Ludwigshafener Westen. Das Projekt wird von christlich-sozialen Werten getragen und steht für bezahlbares, generationengerechtes und ökologisch verantwortungsvolles Wohnen. Als erstes urbanes Gebiet in Ludwigshafen verbindet es innovative Energie- und Mobilitätslösungen mit einem starken Fokus auf Gemeinschaft und soziale Vielfalt. Die Siedlung ist ein gemeinsames Projekt des Heinrich Pesch Hauses I Katholische Akademie Rhein-Neckar und der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen.

Über Sahle Wohnen

Sahle Wohnen ist mit einem Bestand von mehr als 23.000 Wohnungen bundesweit in über 40 Städten vertreten und zählt damit zu den führenden privaten Wohnraumanbietern in Deutschland. Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Greven (Nordrhein-Westfalen) beschäftigt insgesamt rund 1.200 Mitarbeitende und blickt auf eine mehr als 125-jährige Geschichte zurück, davon über 60 Jahre in der Wohnungswirtschaft.

Eine Besonderheit der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen ist die enge Verzahnung von Bau- und Wohnungswirtschaft. Alle wesentlichen Einzelleistungen von der Planung der Wohnanlagen und Häuser über den Bau, Verkauf und Betrieb bis hin zur dauerhaften Vermietung werden von den Gruppenunternehmen gemeinsam erbracht.

Das Wohnungsunternehmen Sahle Wohnen ist im öffentlich geförderten und frei finanzierten Wohnungsbau tätig. Für größtmögliche Kundennähe sorgen 19 regionale Kundencenter, Servicebüros und die gemeinnützige soziale Dienstleistungsgesellschaft Parea. Darüber hinaus ist die Unternehmensgruppe bundesweit als Vermieter von Gewerbeimmobilien mit mehr als 130.000 Quadratmetern Fläche aktiv. Zum Highstreet-Portfolio zählen insgesamt 22 Standorte in attraktiven Großstädten wie Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover oder Bielefeld.

Bild Spatenstich Gruppenbild (offenblende/Lys Y. Seng): Freuen sich über den ersten Spatenstich für die Heinrich-Pesch-Siedlung in Ludwigshafen (von links nach rechts): Erich Varnhagen (Sahle Wohnen), Johann Spermann SJ (Jesuitenorden), Thorsten Will (Heinrich-Pesch-Siedlung), Alexander Thewalt Umweltdezernent Ludwigshafen), Jürgen Gärtner (VR Bank), Klaus Blettner (Oberbürgermeister Ludwigshafen), Friederich Sahle (Sahle Wohnen), Dominik Geiger (Dekan Katholische Kirche Ludwigshafen), Ernst Merkel (Heinrich-Pesch-Siedlung), Tobias Zimmermann SJ (Heinrich Pesch Haus), Michael Böhmer (RTG)

Bild Spatenstich 2 (offenblende/Lys S. Seng): Ernst Merkel, Geschäftsführer Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG

Bild Spatenstich 4 (offenblende/Lys S. Seng): Großes Interesse am ersten Spatenstich für die Heinrich-Pesch-Siedlung in Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 14:25