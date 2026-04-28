Ludwigshafen – Brennender LKW auf der A6 bei Wattenheim

Ludwigshafen/Wattenheim/A6 (ots) Am heutigen Dienstagmorgen gegen 06:35 Uhr kam es auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der Abfahrt Wattenheim zu einem Lkw-Brand.

Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt. Die Feuerwehr ist mit den entsprechenden Löscharbeiten zu Gange.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden; die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, es dürfte sich aber um einen technischen Defekt gehandelt haben.

Stand 7.00 Uhr

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 08:23