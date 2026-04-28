Ludwigshafen – BASF investiert und nimmt größere Anlagen für Menthol und Linalool in Ludwigshafen und Citral in Zhanjiang in Betrieb

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Integrierte erweiterte Kapazitäten für Menthol und Linalool am Standort Ludwigshafen nutzen bestehende Verbundvorteile, Strukturen und fortschrittliche Produktionstechnologien

Neue World-Scale-Citral-Anlage in Zhanjiang stärkt die Liefersicherheit der BASF und unterstützt wachsende Nachfrage auf lokalen und globalen Märkten

Kommerzielle Produktion von Menthol und Linalool mit 60 neuen Arbeitsplätzen in Ludwigshafen im April 2026 gestartet

Der Geschäftsbereich Aroma Ingredients von BASF hat heute die offizielle Inbetriebnahme von drei neu errichteten World-Scale-Anlagen bekannt gegeben: zwei Anlagen für Menthol und Linalool am Standort Ludwigshafen sowie eine Citral-Anlage in Zhanjiang, China. Diese Ankündigung folgt auf die Einweihung des neuen BASF-Verbundstandorts am 26. März 2026. In Ludwigshafen handelt es sich um eine Investition im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Die Citral-Anlage in Zhanjiang wird sowohl den lokalen Markt beliefern als auch die erweiterte nachgelagerte Produktion, inklusive Menthol und Linalool in Ludwigshafen. Menthol ist ein wichtiger Bestandteil von Minze, der in zahlreichen Produkten für die Mund- und Körperpflege, in Aromastoffen für Süßwaren sowie in der pharmazeutischen Industrie verwendet wird. Linalool ist ein Lavendelaromastoff, der in der Herstellung von Waschmitteln, aber auch in Haushaltspflegeprodukten, der Körperpflege und der Parfümindustrie Anwendung findet.

Durch die Integration der neuen Kapazitäten für Menthol und Linalool am Verbundstandort Ludwigshafen kann BASF bestehende Ressourcen, umfassendes Know-how und fortschrittliche Produktionstechnologien auf der Grundlage der bereits vorhandenen Anlagen am Standort besonders effizient nutzen. Dr. Katja Scharpwinkel, Mitglied des Vorstands der BASF SE und Standortleiterin Ludwigshafen, sagt: „Diese Investitionen verdeutlichen die Vorteile des Verbunds im globalen Produktionsnetzwerk der BASF und sind gleichzeitig ein klares Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen.“

Die Grundsteinlegung für die drei Anlagen erfolgte im Juni 2023. Seit dem ersten Quartal 2026 produzieren die Citral-Anlage in Zhanjiang und die erweiterten nachgelagerten Kapazitäten in Ludwigshafen erfolgreich spezifikationsgerechte Produkte. Diese stehen den Kunden seit April 2026 zur Verfügung.

Die erweiterten Kapazitäten für einige der bei BASF besonders stark nachgefragten Aromastoffprodukte entlang der Citral-Wertschöpfungskette eröffnen zusätzliche Chancen für Kunden in der Duft- und Aromastoffindustrie in wichtigen Wachstumsregionen. Gleichzeitig erhöhen sie die Versorgungssicherheit für ein breites Portfolio an Aromainhaltsstoffen sowie für weitere nachgelagerte Produkte. „Mit dieser Investition bekräftigen wir unser starkes Engagement für die Duft‑ und Aromastoffindustrie, um gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen“, sagt Steffen Goetz, Senior Vice President Global Aroma Ingredients. „Die groß angelegten Investitionsprojekte wurden an zwei Verbundstandorten auf zwei Kontinenten sicher, planmäßig, im definierten Umfang und innerhalb des Budgets abgeschlossen. Mit den neuen Kapazitäten sind wir in der Branche sehr gut aufgestellt und können ein hohes Maß an Versorgungssicherheit für unsere Kunden gewährleisten“, so Götz weiter.

Durch die vollständige Integration der neuen Kapazitäten in die Verbundstandorte in China und Deutschland kann BASF Ressourcen optimal nutzen und Synergien erschließen sowie dabei zu den ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens beitragen.

Bild: Die neue Menthol‑Anlage in Ludwigshafen, Deutschland

Foto: BASF

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 14:40