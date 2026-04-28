Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Sonntag, 26. April 2026, wird ein 35-jähriger Mann aus dem Stadtteil Oggersheim vermisst. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Vermisster verließ Rehabilitationseinrichtung

Der Mann verließ am Sonntag eine Rehabilitationseinrichtung in Oggersheim. Zuletzt wurde er gegen 11:00 Uhr gesehen, seitdem fehlt jede Spur. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden.

Nach Angaben der Polizei ist der 35-Jährige auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Personenbeschreibung

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,77 Meter groß

schwarze, kurze Haare

braune Augen

spricht gebrochen Deutsch, Muttersprache Rumänisch

Weitere Informationen sowie ein Foto des Vermissten sind über die Öffentlichkeitsfahndung abrufbar:

👉 https://s.rlp.de/0JGAwwY

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden:

📞 0621 963-23312

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie ihn bitte im Blick und verständigen Sie sofort den Notruf 110.

Hinweis zu veröffentlichten Bildern

Die Veröffentlichung des Fotos erfolgt ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Gefahrenabwehr. Sobald dieser Zweck entfällt, sollen insbesondere Online-Medien das Bild wieder entfernen, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 12:29