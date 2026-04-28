Ludwigshafen 17 Jährige aus Krankenhaus vermisst

Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei sucht aktuell nach einer 17-jährigen Vermissten, die seit Dienstag, 28. April 2026, verschwunden ist. Die Jugendliche verließ das St. Annastift Krankenhaus und ist seither nicht mehr auffindbar.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 17-Jährige zuletzt gegen 09:00 Uhr im Krankenhaus gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 17-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 cm groß

deutsches Erscheinungsbild

blonde, schulterlange Haare

sehr schlanke/hagere Statur

Muttersprache: Deutsch

Bekleidung unbekannt

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst zu melden:

📞 0621 963-23312

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie sie bitte im Blick und verständigen Sie sofort den Notruf 110.

Hinweis zur Veröffentlichung

Die Veröffentlichung des Fotos erfolgt ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Gefahrenabwehr. Sobald dieser Zweck entfällt, sollen insbesondere Online-Medien das Bild wieder entfernen, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 13:12