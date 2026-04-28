Ludwigshafen 17 Jährige aus Krankenhaus vermisst

Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei sucht aktuell nach einer 17-jährigen Vermissten, die seit Dienstag, 28. April 2026, verschwunden ist. Die Jugendliche verließ das St. Annastift Krankenhaus und ist seither nicht mehr auffindbar.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 17-Jährige zuletzt gegen 09:00 Uhr im Krankenhaus gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die 17-Jährige wird wie folgt beschrieben:
etwa 170 cm groß
deutsches Erscheinungsbild
blonde, schulterlange Haare
sehr schlanke/hagere Statur
Muttersprache: Deutsch
Bekleidung unbekannt
Polizei bittet um Hinweise
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst zu melden:
📞 0621 963-23312
Wichtiger Hinweis:
Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie sie bitte im Blick und verständigen Sie sofort den Notruf 110.
Hinweis zur Veröffentlichung
Die Veröffentlichung des Fotos erfolgt ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Gefahrenabwehr. Sobald dieser Zweck entfällt, sollen insbesondere Online-Medien das Bild wieder entfernen, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren.
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 13:12