Landkreis Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Fokus auf Chancengleichheit und Schutz vor Diskriminierung – Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreis Südliche Weinstraße, Isabelle Stähle, hat im Kreistag ihren aktuellen Tätigkeitsbericht vorgestellt. Der Bericht umfasst die vergangenen zwei Jahre und beleuchtet zentrale Entwicklungen und Maßnahmen rund um Gleichstellung, Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe.

Zu Beginn ihres Vortrags stellte Stähle ein Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt voran: „Gleichberechtigung ist keine Gnade, die gewährt wird, sondern ein Grundrecht, das täglich erkämpft werden muss.“

Engagement gegen Diskriminierung und für Vielfalt

Stähle betonte die wachsenden Herausforderungen im Bereich Gleichstellung. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Fortschritte zunehmend hinterfragt würden, sei es wichtiger denn je, feministische Perspektiven sichtbar zu machen. Antifeminismus sei kein abstraktes Phänomen, sondern wirke konkret in bestehenden Machtstrukturen und traditionellen Rollenbildern.

Auch im ländlichen Raum zeigten sich unterschiedliche Formen von Diskriminierung – sowohl subtil als auch offen. Betroffen seien insbesondere Frauen, nichtbinäre Personen sowie weitere marginalisierte Gruppen, etwa im Arbeitsmarkt, Bildungsbereich, Gesundheitswesen oder bei politischer Teilhabe. Stähle stellte klar, dass sie sich entschieden gegen Sexismus, Queerfeindlichkeit und jede Form von Diskriminierung einsetzt und für Demokratie, Menschenrechte, Respekt und Vielfalt steht.

Breites Aufgabenfeld und konkrete Hilfsangebote

Die Gleichstellungsarbeit im Landkreis umfasst zahlreiche Bereiche: Politik und Partizipation, Gewaltschutz, Gesundheit (unter anderem durch Frauengesundheitswochen), Kultur, berufliche Förderung in Kooperation mit Arbeitsagentur und Jobcenter sowie individuelle Beratung.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 49 Frauen und vier Männer beraten, dabei fanden 124 Gespräche statt. Häufigste Themen waren Trennung und Scheidung sowie häusliche Gewalt, gefolgt von Problemen bei der Wohnungssuche.

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist zudem eine Schutzwohnung im Landkreis. Diese bietet Frauen in Krisensituationen vorübergehend einen sicheren Rückzugsort. In den Jahren 2024 und 2025 konnten dort neun Frauen und fünf Kinder unterstützt werden. Die Aufenthaltsdauer reichte von wenigen Tagen bis zu sieben Monaten.

Dank und Ausblick

Stähle dankte Landrat Dietmar Seefeldt für die Unterstützung ihrer Arbeit sowie allen beteiligten Partnerinnen und Partnern in Netzwerken und Projekten. Gemeinsam arbeite man daran, Barrieren abzubauen und Gleichstellung nachhaltig in der Region zu verankern.

Für die Zukunft sieht Stähle insbesondere die Sensibilisierung junger Menschen – vor allem auch von Männern – als wichtigen Schwerpunkt. Zudem sollen Antifeminismus stärker bekämpft sowie Bedarfe im ländlichen Raum gezielt erfasst und entsprechende Angebote weiterentwickelt werden.

Quelle: Landkreis Südliche Weinstraße

Bildunterschrift: Isabelle Stähle (rechts) berichtete dem Kreistag von der Gleichstellungsarbeit im Landkreis. Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 11:19