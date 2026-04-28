Landau – Pepe Albrecht gewinnt Bundesliga-Radrennen „Großer Preis der Südlichen Weinstraße“

Landau/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar.Pepe Albrecht gewinnt Bundesliga-Radrennen „Großer Preis der Südlichen Weinstraße“ – Erstmals Qualifikationsrennen für Weltmeisterschaften

Sonnenschein, kaum Wind und entspannte Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke – beste Voraussetzungen für einen Radrenntag der Extraklasse beim „Großen Preises der Südlichen Weinstraße“ am vergangenen Samstag! Der Veranstalter RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V., der den Renntag quer durch den Kreis SÜW in Kooperation mit dem Landkreis Südliche Weinstraße und Sponsoren erneut auf die Beine gestellt hatte, konnte bei der fünften Auflage des Überlandrennens mit Rekordzahlen aufwarten: Rund 1500 Radsportlerinnen und -sportler aus 34 Nationen nahmen an verschiedenen Rennen teil. Damit war der „Große Preis der SÜW“ so groß und international wie noch nie! Das lag auch daran, dass erstmals ein internationales Fahrerfeld für die UCI Gran Fondo World Series, ein Qualifikationsrennen für die Radrenn-Weltmeisterschaften, an den Start ging, ausgerichtet von der 3RIDES GmbH aus Bielefeld.



Zum zweiten Mal führte das Rennen mit Start und Ziel am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach auch über die französische Grenze, genauer: über Altenstadt und Scheibenhardt zurück nach Deutschland. Deshalb – und als Zeichen der grenzüberschreitenden Freundschaft – schwenkten Landrat Dietmar Seefeldt und der neue Bürgermeister von Wissembourg, André Krieger, zum Beginn des Bundesliga-Rennens neben der Start- und Ziellinie am Deutschen Weintor die Flagge des jeweiligen Nachbarlandes. Und Moderator Klaus Böshans ließ es sich nicht nehmen, den Countdown bis zum Start auf Französisch herunterzuzählen.

Die Siegerinnen und Sieger

Den Sieg beim Bundesliga-Rennen holte sich Pepe Albrecht, der für die 149-Kilometer-Strecke drei Stunden und 31 Minuten benötigte. Bei den Jedermann-Rennen über 50 Kilometer gewann Nina Gminder (eine Stunde und 16 Minuten) bei den Frauen und Steffen Körber (eine Stunde und zwölf Minuten) bei den Männern. Das Gran-Fondo-Rennen über 100 Kilometer entschied Artur Sowinski aus Polen in zwei Stunden und 16 Minuten für sich, bei den Frauen war es Lieselotte van Nuffelen (Belgien) in zwei Stunden und 24 Minuten.

„Der ,Große Preis der Südlichen Weinstraße‘ ist mittlerweile eine feste Größe im Rennkalender – für Radsport-Profis und -Amateure, aber auch für Familien, deren Nachwuchs zum Beispiel beim Fette-Reifen-Rennen mitmachen kann. Es freut mich besonders, dass sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch in sportlicher Hinsicht bewährt und unser Radrennen in diesem Jahr wieder einen Abstecher zu unseren französischen Freunden gemacht hat“, so Landrat Seefeldt.

Andreas Gensheimer vom veranstaltenden Radverein Vorwärts 1904 Offenbach e.V. ist sehr zufrieden mit dem Ablauf des diesjährigen Rennens: „Viele Leute haben gestrahlt wie das Wetter. Bis auf ein paar Stürze von am Rennen beteiligten Radfahrern gab es keine Zwischenfälle.“ Auch von französischer Seite habe er positive Rückmeldungen erhalten.

Für die Sicherheit entlang der Strecke waren die Bundespolizei, die französische Gendarmerie sowie Rettungskräfte und Streckenposten im Einsatz. „Herzlichen Dank für den engagierten Einsatz für die Sicherheit auf und neben dem Feld“, so Landrat Seefeldt.

Möglich gemacht haben den Renntag zahlreiche Helferinnen und Helfer sowie die Sponsoren Landkreis Südliche Weinstraße, Pfalzwerke Netz AG, Sparkasse Südpfalz, Lotto Rheinland-Pfalz, Handke Brunnenbau GmbH, VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, EVTZ Eurodistrikt PAMINA und Deutsches Weintor eG.



77-jährige Radfahrerin lässt sich im Ziel feiern

Älteste Teilnehmerin beim „Großen Preis der SÜW“ war Heide Egel aus Neustadt, die mit 77 Jahren beim Jedermann-Rennen für Frauen über 50 Kilometer an den Start gegangen war. Im Ziel köpfte die begeisterte Radfahrerin, die eigenen Angaben zufolge mehrere Tausend Kilometer pro Jahr in die Pedale tritt, freudestrahlend eine Flasche Sekt und ließ sich von ihren Kameradinnen und Kameraden des Schirmbar-Vitus-Teams feiern – und unter anderem von Landrat Seefeldt, dem SÜW-Kreisbeigeordneten Uwe Huth sowie Schweigen-Rechtenbachs Ortsbürgermeisterin Sabine Bentz beglückwünschen.

Bilderstrecke online

Auf der Webseite www.suedliche-weinstrasse.de/gpsuew2026 gibt es weitere Eindrücke vom Renntag „Großer Preis der Südlichen Weinstraße“ in einer Bildergalerie.

Bildunterschriften:

1) Kurz vor dem Zieleinlauf am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach gaben die Radfahrer der Bundesliga am vergangenen Samstag noch einmal alles. Foto: KV SÜW

2) Landrat Dietmar Seefeldt (links, mit französischer Flagge) und der kürzlich ins Amt eingeführte neue Bürgermeister von Wissembourg, André Krieger (rechts, mit deutscher Flagge), kurz vor dem Start des Bundesliga-Rennens beim „Großen Preis der Südlichen Weinstraße“ am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Rechts neben André Krieger steht Stéphanie Kochert vom Department Bas-Rhin, links neben ihm Organisator Andreas Gensheimer vom RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V. Foto: KV SÜW

3) Älteste Teilnehmerin am „Großen Preis der SÜW“ war Heide Egel aus Neustadt vom Schirmbar-Vitus-Team, die sich im Ziel feiern ließ. Foto: KV SÜW

Quelle KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 15:00