Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Jugendzentrum am Aquadrom in Hockenheim bleibt im Mai 2026 an mehreren Tagen geschlossen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin und bittet alle Besucherinnen und Besucher um entsprechende Beachtung.

Konkret betroffen sind folgende Termine:

Am Samstag, 2. Mai 2026, sowie im Zeitraum von Donnerstag, 28. Mai, bis einschließlich Samstag, 30. Mai 2026, bleibt das Jugendzentrum geschlossen.

Außerhalb dieser Schließtage ist das JUZ am Aquadrom wie gewohnt geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten sind:

Dienstag bis Donnerstag: 14:00 bis 20:00 Uhr

Freitag und Samstag: 15:00 bis 20:00 Uhr

Die Stadt Hockenheim empfiehlt, die genannten Termine bei der Freizeitplanung zu berücksichtigen.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 10:49