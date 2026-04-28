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28.04.2026, 17:47 Uhr

Heidelberg – Stadt lädt zum Diversity Day ein! Anmeldung für Veranstaltung am 19. Mai im Rathaus ab sofort möglich

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Michaela Jaap, Head of Corporate Culture & Responsibility bei Hays und stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Charta der Vielfalt, hält beim Diversity Day am 19. Mai 2026 im Rathaus einen Impulsvortrag zu Vielfalt als Wettbewerbs- und Standortfaktor. Foto: Christina Stihler, Ideas for millions
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor für Unternehmen, Beschäftigte und den Arbeitsmarkt insgesamt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Veranstaltung „Regenbogen trifft Wirtschaft – Diversity als Erfolgsfaktor“ am Dienstag, 19. Mai 2026, von 17 bis 20 Uhr im Großen Rathaussaal des Heidelberger Rathauses, Marktplatz 10. Dazu laden das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und das Queere Business Netzwerk Rhein-Neckar Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft ein. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter https://stdhd.de/s/regenbogentrifftwirtschaft.

Ziel der Veranstaltung ist es, Vielfalt als wichtigen Standortfaktor sichtbar zu machen und gemeinsam konkrete Ansatzpunkte für einen chancengleichen und noch vielfältigeren Arbeitsmarkt in Heidelberg zu entwickeln. Beiträge aus Unternehmen und Wissenschaft zeigen dabei, wie Vielfalt Innovationskraft stärkt, Arbeitgeberattraktivität erhöht und zur Fachkräftesicherung beiträgt – und wie Organisationen diese Potenziale strategisch für ihre Zukunftsfähigkeit nutzen können.

Vielfalt stärkt Wirtschaft, Fachkräftebasis und Standortentwicklung

„Vielfalt ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Gleichzeitig zeigt die Praxis: Viele Unternehmen wollen Vielfalt stärker nutzen, brauchen dafür aber passende Unterstützung und Austauschmöglichkeiten. Deshalb bringen wir in Heidelberg Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft zusammen, um gemeinsam daran zu arbeiten, wie inklusive Unternehmenskulturen gestärkt, Fachkräfte gewonnen und faire Zugänge zum Arbeitsmarkt verbessert werden können“, betont Bürgermeisterin Stefanie Jansen.

Die Stadt Heidelberg ist Mitglied der Charta der Vielfalt und setzt sich dafür ein, Vielfalt als strategischen Standortfaktor weiter zu stärken und sichtbarer zu machen. Gerade angesichts des steigenden Fachkräftebedarfs gewinnt die Frage, wie Organisationen Vielfalt aktiv nutzen und gute Rahmenbedingungen für chancengleiche Teilhabe schaffen können, zunehmend an Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Standorts.

Impulse aus Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft

Das Programm umfasst eine Keynote zu Vielfalt als Wettbewerbs- und Standortfaktor, eine Podiumsdiskussion mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie interaktive Arbeitsphasen zu zentralen Handlungsfeldern eines chancengleichen und vielfältigen Arbeitsmarkts. Den Impulsvortrag hält Michaela Jaap, Head of Corporate Culture & Responsibility bei Hays und stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Charta der Vielfalt. Im anschließenden Praxispanel diskutieren Prof. Dr. Andreas Moerke (Hochschule Worms), Gholamhossein Movahedian (Deutsches Krebsforschungszentrum), Shiva Hamid (Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg) sowie Michaela Jaap über die strategische Bedeutung von Vielfalt für Innovationskraft, Arbeitgeberattraktivität und Fachkräftesicherung.

In interaktiven Arbeitsgruppen entwickeln die Teilnehmenden anschließend konkrete Ansatzpunkte für mehr Vielfalt am Arbeitsmarkt, etwa zu inklusiver Unternehmenskultur, diversitätssensibler Fachkräftegewinnung, diskriminierungsfreien Zugängen zum Arbeitsmarkt und stärkeren Kooperationsstrukturen zwischen Wirtschaft, Kommune und Netzwerken.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Heidelberger Queer Festivals statt und wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert.

Informationen zur Veranstaltung „Regenbogen trifft Wirtschaft“

Für Rückfragen zur Veranstaltung steht Dr. Caroline Smout im Amt für Chancengleichheit zur Verfügung, Telefon 06221 58-15572, E-Mail caroline.smout@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 17:47

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