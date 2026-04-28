Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem Frühjahr nimmt auch die Sportsaison in Heidelberg Fahrt auf: Sportlerinnen und Sportler sowie Sportfans können sich 2026 wieder auf zahlreiche Höhepunkte in Heidelberg freuen. Viele Veranstaltungen sind für Freizeit- und Leistungssportlerinnen und sportler ebenso attraktiv wie für Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu den Ausrichtern zählen die Stadt Heidelberg, der Sportkreis Heidelberg, die mehr als 120 Sportvereine und viele weitere Organisationen. Die Stadt fördert zahlreiche Veranstaltungen mit Zuschüssen oder über ihr Sportförderungsprogramm. Oberbürgermeister Eckart Würzner unterstützt viele Angebote als Schirmherr. Daneben können Interessierte Spitzensport unter anderem bei den Spielen der MLP Academics im SNP dome in der Basketball-Bundesliga und zahlreicher Heidelberger Mannschaften in der höchsten deutschen Rugby-Liga erleben. Hier eine Auswahl an sportlichen Höhepunkten in Heidelberg in 2026 (Stand 20. April 2026, Änderungen möglich):

ATOS Halbmarathon der TSG 78 Heidelberg (26. April)

Der Halbmarathon bietet eine der anspruchsvollsten und schönsten Strecken Deutschlands: Rund 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Sonntag, 26. April 2026, an den Start gehen. Die Strecke führt nach dem Start in der Friedrich-Ebert-Anlage durch die Hauptstraße, über die Alte Brücke, durch Neuenheim, über den Philosophenweg nach Ziegelhausen und Schlierbach. Am Schloss vorbei geht es zum Ziel auf dem Universitätsplatz. Etwa 350 Höhenmeter werden zurückgelegt. Für die Kleinsten gibt es den „DGZ Bambini-Lauf“ (1,2 Kilometer). Beim „Henkel Team-Lauf“ gehen Sportlerinnen und Sportlern in Teams an den Start (3,1 Kilometer). Mehr Infos unter atoshalbmarathon.tsg78-hd.de.

Sport im Park: Auftaktveranstaltung (1. Mai) und wöchentliche Kurse (ab 4. Mai)

Gemeinsam in der Gruppe an der frischen Luft etwas Gutes für die Gesundheit und die Fitness tun: Das können Heidelbergerinnen und Heidelberger bei der sechsten Ausgabe von „Sport im Park“ – kostenlos und unter Anleitung professioneller Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Interessierte sind am Freitag, 1. Mai 2026, von 20 bis 21.30 Uhr zur Auftaktveranstaltung am Werderplatz in Neuenheim – „Full Moon Flow Yoga“ bei Vollmond und Fackelschein eingeladen. Die wöchentlichen „Sport im Park“-Kurse der Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Sportkreis und Sportvereinen starten ab Montag, 4. Mai, und bieten ein abwechslungsreiches Angebot mit 38 Kursen von montags bis sonntags in allen 15 Heidelberger Stadtteilen. Weitere Infos und Anmeldung zum Newsletter online unter www.heidelberg.de/sportimpark.

Beachvolleyball-Cup (9./10. Mai)

Hochklassiges Beachvolleyball ist am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai 2026, auf der Neuenheimer Neckarwiese zu sehen: Beim BeachCup Heidelberg baggern und pritschen 12 Frauen- und 16 Männerteams um die Titel, Ranglistenpunkte und die Qualifikation für das baden-württembergische Finale am Bodensee. Die Veranstaltung ist eines von sieben Innenstadtturnieren im Südwesten, bei dem Teams Punkte für die nationale sowie die baden-württembergische Rangliste sammeln können (www.volleyball-nordbaden.de).

Heidelberger Ruderregatta (16./17. Mai)

An der 92. Ruderregatta des Heidelberger Regattaverbands e. V. beteiligen sich Jahr für Jahr Vereine und Renngemeinschaften aus Süddeutschland und dem europäischen Ausland. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai 2026, werden mehrere hundert Boote ins Wasser gelassen, um sich auf dem Neckar im Wettstreit zu messen. Die Strecken reichen von 350 bis 1.500 Metern. Meldeschluss ist am 6. Mai. Weitere Informationen gibt es online unter www.regatta-hd.de.

Heidelberg Rugby Junior & Girls Seven (27./28. Juni)

Bei dem internationalen Siebener-Rugby-Turnier am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juni 2026, messen sich Auswahlmannschaften der Junioren in der Altersklasse U16 und der Juniorinnen U18. Veranstalter ist der Rugby-Verband Baden-Württemberg mit Unterstützung der Stadt Heidelberg und weiterer Partner. Es wird mit der Teilnahme von Teams unter anderem aus Südafrika, Frankreich, Belgien, Niederlande und Tschechien gerechnet. Mehr Infos folgen online unter www.rbw-rugby.de und www.heidelberg7s.de.

Drachenboot-Cup (4. Juli)

Der Wassersportclub 1931 Heidelberg-Neuenheim lädt am Samstag, 4. Juli 2026, ab circa 8.30 Uhr zum 19. Drachenboot-Cup auf dem Neckar ein. Drachenbootsport ist zugleich Wettkampfsport und Freizeitspaß: Bis zu 18 Sportlerinnen und Sportler, ein Steuermann/eine Steuerfrau sowie ein Taktgeber, der Trommler, sitzen beim Drachenboot-Cup bei Firmen-, Vereins- und Spaßmannschaften in einem Boot. Zum Paddeln wird ein Stechpaddel benutzt. Rund 250 Meter werden zurückgelegt. Weitere Infos online unter www.drachenbootcup-hd.de.

Schaufenster des Sports (5. Juli)

Alle zwei Jahre präsentieren sich die Mitgliedsvereine des Sportkreises Heidelberg beim „Schaufenster des Sports“. Über 40 Vereine bieten am Sonntag, 5. Juli 2026, von 13 bis 18 Uhr Interessierten jeden Alters auf der Neckarwiese in Neuenheim Einblick in ihr vielfältiges Sportangebot. Viele Mitmachstationen und Infostände laden die Besucherinnen und Besucher zum kostenlosen Ausprobieren und Kontaktknüpfen ein.

NCT-Lauf (10. bis 12. Juli)

Läuferinnen und Läufer können beim NCT-Lauf von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Juli 2026, Kilometer und Spenden für die gute Sache sammeln. Wie in den Vorjahren findet der Lauf in einer Online-Community und damit parallel an vielen Orten auf der ganzen Welt statt. Unter dem Motto „NCT-LAUFend gegen Krebs – Alleine. Zusammen!“ geht der Spendenerlös der Benefizveranstaltung an innovative Projekte zur angewandten Krebsforschung am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg. Die Anmeldung zum NCT-Lauf ist kostenfrei online unter www.nct-lauf.de möglich.

Bahnstadtlauf (11. Juli)

Einen Rundkurs durch den jüngsten Heidelberger Stadtteil absolvieren die Sportlerinnen und Sportler beim „Reischmann Apotheke Bahnstadtlauf“ am Samstag, 11. Juli 2026. In Runden à 2,5 Kilometer geht es vom Start am Gadamerplatz aus – dort findet parallel auch das Sommerfest des Bahnstadtvereins statt – durch die Passivhaus-Siedlung. Neben den Hauptläufen über fünf und zehn Kilometer (ab 18.15 Uhr) werden auch ein Kinderlauf (1,1 Kilometer) und ein Schülerlauf (2,2 Kilometer) angeboten. Veranstalter ist der Heidelberger Turnverein 1846 e. V. Die Anmeldung ist online unter www.bahnstadtlauf.de möglich.

Heidelberg Triathlon (26. Juli)

Schöne Aussichten und harte Anstiege: Über 1.200 Sportlerinnen und Sportler werden am Sonntag, 26. Juli 2026, die Herausforderung Heidelberg Triathlon in Angriff nehmen. Die Strecke zählt zu den attraktivsten Triathlon-Veranstaltungen in Deutschland. Der Wettbewerb startet östlich der Alten Brücke mit dem Schwimmen über 1,6 Kilometer im Neckar. Nach dem Wechsel auf der Neckarwiese an der Theodor-Heuss-Brücke auf das Rad sind 36 Kilometer und 400 Höhenmeter im Sattel zurückzulegen, ehe der Lauf über zehn Kilometer auf den Philosophenweg und zurück ins Ziel an der Neckarwiese ansteht. Viele Tausend Zuschauer feuern Jahr für Jahr die Athletinnen und Athleten an. Gestartet wird im Einzel oder in Staffeln. Zudem gibt es Kinderläufe über 200 und 400 Meter. Mehr Infos online unter heidelberg-triathlon.de.

Para-Judo-Europameisterschaft (14. bis 16. August)

Über 120 Athletinnen und Athleten aus rund 20 Nationen werden vom 14. bis 16. August 2026 zur Para-Judo-Europameisterschaft erwartet. Im SNP dome genießt Lennart Sass, Bronzemedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen in Paris 2024, dann Heimrecht und möchte um Gold kämpfen. Der 26-Jährige trainiert in Heidelberg an Deutschlands erstem Bundesleistungszentrum im Para Judo, beheimatet am Olympiastützpunkt im Neuenheimer Feld. Mehr Infos online unter www.teamdeutschland-paralympics.de.

Rudern gegen Krebs (12. September)

Rudern für den guten Zweck: Die Stiftung Leben mit Krebs, das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und die Rudergesellschaft Heidelberg laden am Samstag, 12. September 2026, zur Benefizregatta auf dem Neckar mit Programm auf der Neckarwiese ein. Teams aus Wirtschaft und Gesellschaft, Kliniken und Arztpraxen, aber auch Patientinnen und Patienten setzen sich bei „Rudern gegen Krebs“ gemeinsam ins Boot. Mit der Regatta werden Spenden gesammelt, um vielen Patienten die Teilnahme am therapiebegleitenden Projekt „Sport und Krebs“ zu ermöglichen. Infos zur Anmeldung online unter www.rgh1898.de sowie www.rudern-gegen-krebs.de.

Lion-Team-Challenge und Heidelberg Junior Triathlon (13. September)

In Zehner-Mannschaften gehen Athletinnen und Athleten am Sonntag, 13. September 2026, ab 9.15 Uhr bei der Lion-Team-Challenge, dem Heidelberger Mannschaftstriathlon, an den Start. Die Teams starten gemeinsam und jedes Team-Mitglied bewältigt ein Zehntel der Ironman-Distanz: 380 Meter schwimmen im Tiergartenbad sowie 18 Kilometer Radfahren und 4,2 Kilometer Laufen, jeweils durch das Handschuhsheimer Feld. Die Anmeldung ist online unter www.lion-team-challenge.de möglich. Der SV Nikar Heidelberg lädt ebenfalls am Sonntag, 13. September 2026, zum Heidelberg Junior Triathlon ein. Eine Anmeldung soll in Kürze möglich sein unter sv-nikar.de.

Trail Marathon (20. September)

Die malerische Romantik der Altstadt, zahlreiche touristische Highlights entlang der Strecke und wunderschöne Aussichten stehen im starken Kontrast zu einer extremen Herausforderung: Beim Trail Marathon am Sonntag, 20. September 2026, müssen die Teilnehmenden auf der 45 Kilometer langen Strecke, die zumeist über unebene Waldwege und Trails führt, 2.019 Höhenmeter überwinden und drei Gipfel erklimmen. Die ultimative Herausforderung wartet gegen Ende der Strecke: Nach circa 35 Kilometern führt die Strecke über die Himmelsleiter, eine aus 850 Stufen bestehende Natursandstein-Treppe, hinauf zum Königstuhl. Es stehen auch kürzere Distanzen über 30 und 20 Kilometer auf dem Plan (www.trailmarathon-heidelberg.de).

Ergänzend: Mehr Infos zur Sportstadt Heidelberg gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/sport und www.sportkreis-heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 18:13