Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neugierige Fragen, staunende Blicke und jede Menge Begeisterung: Bei den Kinderbesuchstagen der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten Heidelberg (ASZ) am Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. April 2026, konnten Vorschulkinder einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Abfallwirtschaft werfen. Auf dem Messplatz in Heidelberg-Kirchheim nahmen zahlreiche Kinder aus Heidelberger Kindertageseinrichtungen an dem zweistündigen Erlebnisprogramm teil. An beiden Veranstaltungstagen wurden jeweils ein Vormittagsdurchgang von 9 bis 11 Uhr sowie ein Nachmittagsdurchgang von 13 bis 15 Uhr angeboten. Im Mittelpunkt standen kindgerechte Mitmachstationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Mülltrennung und Straßenreinigung.

Mitmachen, entdecken und verstehen

Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Müllabfuhr und Straßenreinigung erfuhren die Kinder, welche Aufgaben die ASZ täglich übernimmt, um die Stadt sauber zu halten. Dabei ging es nicht nur um die richtige Mülltrennung, sondern auch um ein grundlegendes Verständnis für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Besonders großen Eindruck hinterließen die Einsatzfahrzeuge: Die Kinder durften eine Kehrmaschine und ein Abfallsammelfahrzeug aus nächster Nähe erleben, einsteigen und sogar eine kleine Runde auf dem Gelände mitfahren. Auch wichtige Sicherheitsthemen wie der „Tote Winkel“ wurden anschaulich und altersgerecht vermittelt.

Frühe Umweltbildung mit nachhaltiger Wirkung

Mit den Kinderbesuchstagen setzt die ASZ ihr Engagement in der Umweltbildung fort. Ziel ist es, schon früh ein Bewusstsein für nachhaltiges Verhalten zu schaffen und Kinder dafür zu sensibilisieren, wie sie selbst im Alltag zum Umweltschutz beitragen können. Aufgrund der positiven Resonanz sollen die Besuchstage auch weiterhin regelmäßig stattfinden. Heidelberger Kindertageseinrichtungen werden rechtzeitig über kommende Termine informiert.

Weitere Informationen gibt die ASZ per E-Mail an abfallberatung@heidelberg.de oder telefonisch über ASZ-Direkt unter 06221 58-29999 (Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr).

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 18:31