  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Leocastrum heidelberg 9962041
28.04.2026, 18:44 Uhr

Heidelberg – Reihe „Natürlich Heidelberg“: Termine im Mai!

Leocastrum heidelberg 9962041Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zu Mitmachaktionen in der Natur – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im Mai 2026 auf dem Programm:

– Freitag, 1. Mai 2026, 10 bis 17 Uhr, Tag der offenen Tür der Heidelberger Bezirksimker
– Samstag, 2. Mai 2026, 14 bis 17 Uhr, Pilzkulturen im Garten
– Samstag, 2. Mai 2026, 10 bis 13 Uhr, Helfende Hände – Workshop Käferkeller und Käferturm
– Sonntag, 3. Mai 2026, 11 bis 14 Uhr, Einfach mal Sein – Naturerfahrung für Frauen
– Sonntag, 3. Mai 2026, 11 bis 14 Uhr, Dem Müll auf der Spur
– Dienstag, 5 Mai 2026, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof
– Mittwoch, 6. Mai 2026, 15 bis 16.30 Uhr, Den Wald mit allen Sinnen erleben – inklusive Tour
– Mittwoch, 6. Mai 2026, 17.30 bis 20.30 Uhr, After-Work-Cooking mit mediterranen – und heimischen Wildkräutern
– Donnerstag, 7. Mai 2026, 15 bis 16.30 Uhr, Die Waldkinder öffnen ihren Bauwagen!
– Donnerstag, 7. Mai 2026, 16 bis 17.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur
– Samstag, 9. Mai 2026, 10 bis 13 Uhr, Pflanzentauschbörse Stadtbücherei Heidelberg
– Samstag, 9. Mai 2026, 10 bis 12 Uhr, Abenteuer für kleine Waldentdecker
– Samstag, 9. Mai 2026, 10 bis 13 Uhr, Back2Nature – Natur neu entdecken
– Samstag, 9. Mai 2026, 14 bis 15.30 Uhr, 7000 Jahre Heiligenberg
– Samstag, 9. Mai 2026, 14 bis 16.30 Uhr, Faszination Honigbiene – Imkern in Heidelberg
– Samstag, 9. Mai 2026, 14.30 bis 16.50 Uhr, Vulkan, Erdrutsch, Tornado in Ziegelhausen
– Sonntag, 10. Mai 2026, 11 bis 19 Uhr, Große Weinwanderung am Erlebniswanderweg Wein und Kultur in Heidelberg-Rohrbach
– Mittwoch, 13. Mai 2026, 18 bis 20 Uhr, Mit dem Kajak in Heidelberg unterwegs
– Freitag, 15. Mai 2026, 14 bis 17 Uhr, Waldpädagogik-Workshop
– Samstag, 16. Mai 2026, 13 bis 17 Uhr, Auf dem Mountainbike durch den Stadtwald
– Samstag, 16. Mai 2026, 14 bis 18.30 Uhr, Den Wald mit allen Sinnen erleben
– Samstag, 16. Mai 2026, 15 bis 17 Uhr, Die Insel im Wald
– Sonntag, 17. Mai 2026, 10.30 bis 13.30 Uhr, Kräuterwanderung
– Sonntag, 17. Mai 2026, 14 bis 15.45 Uhr, Der Philosophenweg im Frühjahr
– Sonntag, 17. Mai 2026, 14 bis 16.30 Uhr, Wildkräuter auf dem Heiligenberg
– Sonntag, 17. Mai 2026, 14 bis 16.30 Uhr, Faszination Honigbiene – Imkern in Heidelberg
– Sonntag, 17. Mai 2026, 14.30 bis 16.30 Uhr, Die Geschichten der historischen Denkmäler
– Sonntag, 17. Mai 2026, 9 bis 11 Uhr, Vogelexkursion für Familien
– Freitag, 22. Mai 2026, 15.15 bis 17.45 Uhr, Yoga im Wald & Vitale Wilde-Kräuter-Smoothies
– Sonntag, 31. Mai 2026, 13.40 bis 16.20 Uhr, Die Kelten auf dem Heiligenberg

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

– Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr
– Gesundheitswandern, (fast) immer sonntags von 10 bis 12.30 Uhr
– Die Waldläufer von Hendesse, immer dienstags von 15.15 bis 17.30 Uhr
– Die Waldspürnasen von Hendesse, immer donnerstags von 15.15 bis 17.30 Uhr
– Die Waldscouts, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr
– BUNDkinder, donnerstags (einmal im Monat) von 15 bis 18 Uhr
– Waldspielgruppe Mammutkinder Heidelberg, (fast) immer sonntags von 15 bis 17 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 18:44

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com