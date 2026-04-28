Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zu Mitmachaktionen in der Natur – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im Mai 2026 auf dem Programm:

– Freitag, 1. Mai 2026, 10 bis 17 Uhr, Tag der offenen Tür der Heidelberger Bezirksimker

– Samstag, 2. Mai 2026, 14 bis 17 Uhr, Pilzkulturen im Garten

– Samstag, 2. Mai 2026, 10 bis 13 Uhr, Helfende Hände – Workshop Käferkeller und Käferturm

– Sonntag, 3. Mai 2026, 11 bis 14 Uhr, Einfach mal Sein – Naturerfahrung für Frauen

– Sonntag, 3. Mai 2026, 11 bis 14 Uhr, Dem Müll auf der Spur

– Dienstag, 5 Mai 2026, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof

– Mittwoch, 6. Mai 2026, 15 bis 16.30 Uhr, Den Wald mit allen Sinnen erleben – inklusive Tour

– Mittwoch, 6. Mai 2026, 17.30 bis 20.30 Uhr, After-Work-Cooking mit mediterranen – und heimischen Wildkräutern

– Donnerstag, 7. Mai 2026, 15 bis 16.30 Uhr, Die Waldkinder öffnen ihren Bauwagen!

– Donnerstag, 7. Mai 2026, 16 bis 17.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur

– Samstag, 9. Mai 2026, 10 bis 13 Uhr, Pflanzentauschbörse Stadtbücherei Heidelberg

– Samstag, 9. Mai 2026, 10 bis 12 Uhr, Abenteuer für kleine Waldentdecker

– Samstag, 9. Mai 2026, 10 bis 13 Uhr, Back2Nature – Natur neu entdecken

– Samstag, 9. Mai 2026, 14 bis 15.30 Uhr, 7000 Jahre Heiligenberg

– Samstag, 9. Mai 2026, 14 bis 16.30 Uhr, Faszination Honigbiene – Imkern in Heidelberg

– Samstag, 9. Mai 2026, 14.30 bis 16.50 Uhr, Vulkan, Erdrutsch, Tornado in Ziegelhausen

– Sonntag, 10. Mai 2026, 11 bis 19 Uhr, Große Weinwanderung am Erlebniswanderweg Wein und Kultur in Heidelberg-Rohrbach

– Mittwoch, 13. Mai 2026, 18 bis 20 Uhr, Mit dem Kajak in Heidelberg unterwegs

– Freitag, 15. Mai 2026, 14 bis 17 Uhr, Waldpädagogik-Workshop

– Samstag, 16. Mai 2026, 13 bis 17 Uhr, Auf dem Mountainbike durch den Stadtwald

– Samstag, 16. Mai 2026, 14 bis 18.30 Uhr, Den Wald mit allen Sinnen erleben

– Samstag, 16. Mai 2026, 15 bis 17 Uhr, Die Insel im Wald

– Sonntag, 17. Mai 2026, 10.30 bis 13.30 Uhr, Kräuterwanderung

– Sonntag, 17. Mai 2026, 14 bis 15.45 Uhr, Der Philosophenweg im Frühjahr

– Sonntag, 17. Mai 2026, 14 bis 16.30 Uhr, Wildkräuter auf dem Heiligenberg

– Sonntag, 17. Mai 2026, 14 bis 16.30 Uhr, Faszination Honigbiene – Imkern in Heidelberg

– Sonntag, 17. Mai 2026, 14.30 bis 16.30 Uhr, Die Geschichten der historischen Denkmäler

– Sonntag, 17. Mai 2026, 9 bis 11 Uhr, Vogelexkursion für Familien

– Freitag, 22. Mai 2026, 15.15 bis 17.45 Uhr, Yoga im Wald & Vitale Wilde-Kräuter-Smoothies

– Sonntag, 31. Mai 2026, 13.40 bis 16.20 Uhr, Die Kelten auf dem Heiligenberg

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

– Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr

– Gesundheitswandern, (fast) immer sonntags von 10 bis 12.30 Uhr

– Die Waldläufer von Hendesse, immer dienstags von 15.15 bis 17.30 Uhr

– Die Waldspürnasen von Hendesse, immer donnerstags von 15.15 bis 17.30 Uhr

– Die Waldscouts, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr

– BUNDkinder, donnerstags (einmal im Monat) von 15 bis 18 Uhr

– Waldspielgruppe Mammutkinder Heidelberg, (fast) immer sonntags von 15 bis 17 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 18:44