  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Planet fox barbecue 6475700
28.04.2026, 18:00 Uhr

Heidelberg – Grillplätze: Waldbrandgefahr beachten! Auf der Neckarwiese ist das Grillen ab Stufe 4 verboten!

Planet fox barbecue 6475700
Symbolbild
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund steigender Temperaturen und der damit einhergehenden Trockenheit warnt die Stadt Heidelberg vor erhöhter Waldbrandgefahr. Es ist äußerste Vorsicht geboten, insbesondere beim Umgang mit Feuer. Die Stadt Heidelberg appelliert an alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher, folgende Regeln strikt zu beachten:

– Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald grundsätzlich ein Rauchverbot.
– Feuer dürfen nur an den offiziellen, fest eingerichteten Grillstellen entzündet werden. Bei örtlich besonders hoher Brandgefahr kann das Entfachen von Feuer auch dort untersagt werden.
– Das Grillen im Wald auf mitgebrachten Grillgeräten ist nicht gestattet.
– Offenes Feuer außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein.
– Auch an den erlaubten Feuerstellen muss das Feuer jederzeit beaufsichtigt werden und vor dem Verlassen gründlich gelöscht sein.
– Die meisten Waldbrände entstehen durch Fahrlässigkeit und wären vermeidbar. Daher ruft die Stadt Heidelberg zu verantwortungsbewusstem Verhalten auf.

Grillverbot ab Waldbrandgefahrenstufe 4

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass gemäß der Allgemeinen Polizeiverordnung der Stadt Heidelberg das Grillen ab der Waldbrandgefahrenstufe 4 auch auf zugelassenen Grillplätzen und Feuerstellen untersagt ist. Der Waldbrandgefahrenindex kann je nach Wetterlage von Tag zu Tag variieren. Eine tagesaktuelle Übersicht ist beim Deutschen Wetterdienst unter ww.dwd.de abrufbar. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) überwacht das Grillverbot während seiner Dienstzeiten insbesondere auf den Grillzonen auf der Neckarwiese. Trotz deutlich sichtbarer Absperrung wurden die Grillplätze in jüngerer Vergangenheit widerrechtlich genutzt und stark vermüllt zurückgelassen. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einem Bußgeld von mindestens 55 Euro geahndet wird.

An den städtischen Grillhütten in Handschuhsheim und Ziegelhausen darf ab Waldbrandstufe 4 nur noch im überdachten Bereich gegrillt werden, und ab Waldbrandstufe 5 ist nur noch die Nutzung eines mitgebrachten Gasgrills gestattet.

Grünschnitt darf nicht verbrannt werden

Das Ordnungsamt der Stadt Heidelberg weist außerdem darauf hin, dass das Verbrennen von Grünabfällen jeglicher Art verboten ist. Grünschnitt muss nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz der Kreislaufwirtschaft zugeführt und daher an die ASZ Heidelberg, die städtische Abfallentsorgung, übergeben werden. Grünschnitt kann über den eigenen Bioabfallbehälter entsorgt werden. Sollte das Behältervolumen nicht ausreichen, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

– Säcke für Mehrmengen: Bei den Bürgerämtern, den Recyclinghöfen und der Pforte der ASZ Heidelberg können Papiersäcke für Mehrmengen erworben werden. Der Preis beläuft sich auf 1 Euro für den 120 Liter-Sack. Diese können am Leerungstag neben den Abfallbehälter gestellt werden.
– Kostenfreie Abgabe an den Recyclinghöfen: Alle fünf städtischen Recyclinghöfe nehmen kostenfrei Grünschnitt entgegen. Standorte und Öffnungszeiten finden sich online unter www.heidelberg.de/recyclinghoefe.

Waldbrände schnell melden

Im Falle eines Brandes ist es von größter Bedeutung, diesen umgehend und mit genauer Ortsangabe bei der Feuerwehr zu melden (Notrufnummer 112). Die Waldstruktur in Baden-Württemberg mit Misch- und Laubwäldern sowie überwiegend Böden mit hoher Wasserspeicherfähigkeit verhindert in der Regel ein großflächiges Ausufern der Brände. Die gute Erschließung der Waldflächen ermöglicht Feuerwehren auch einen schnellen Zugang.

Quelle: Stadt Heidelbeg

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 18:00

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com