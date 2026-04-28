Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Technologiepark Heidelberg stellt die Weichen für die Zukunft: Zum August 2026 übernimmt Dr. Peter Guckenbiehl die Geschäftsführung und wird die strategische Weiterentwicklung des Technologie- und Innovationszentrums verantworten. Mit seiner umfassenden Expertise an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie bringt er ideale Voraussetzungen mit, um den Technologiepark nachhaltig zu stärken und neue Impulse für Wachstum und Vernetzung zu setzen.

Dr. Guckenbiehl verfügt über eine langjährige und vielseitige Führungserfahrung in der Technologie- und Innovationsbranche. Nach Studium und Promotion war er in leitenden Positionen national und international tätig und prägte dort maßgeblich die Entwicklung zukunftsorientierter Strategien. Dr. Guckenbiehl ist derzeit noch Geschäftsführer des Science and Innovation Alliance Kaiserslautern e.V., wo er wichtige Impulse in den Bereichen Digitalisierung und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft setzt.

Seitens des Technologieparks Heidelberg wird mit dem Wechsel in der Geschäftsführung eine klare strategische Perspektive verbunden: Im Fokus steht der gezielte Ausbau eines starken Portfolios an modernen, flexiblen Flächenangeboten für Technologieunternehmen, um dem wachsenden Bedarf in Heidelberg und der Region gerecht zu werden. Gleichzeitig soll der Transfer der herausragenden wissenschaftlichen Leistungen am Standort noch konsequenter in konkrete Produkte, Ausgründungen und erfolgreiche Unternehmen überführt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, die bereits dynamische Startup-Szene Heidelbergs nachhaltig zu stärken, weiter zu vernetzen und ihre Sichtbarkeit national wie international auszubauen.

Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, begrüßt die Personalentscheidung: „Der Technologiepark trägt maßgeblich dazu bei, dass Heidelberg bundesweit zu den Vorreitern bei innovativen Entwicklungen und zu den Start-up-Hauptstädten zählt. Mit Dr. Peter Guckenbiehl gewinnen wir eine hochqualifizierte Führungspersönlichkeit mit strategischem Weitblick und umfassender Erfahrung im Innovationsbereich. Ich bin überzeugt, dass der Technologiepark Heidelberg unter seiner Leitung erfolgreich weiterentwickelt und die nationale wie internationale Strahlkraft nachhaltig gestärkt wird.“

Die Stadt Heidelberg und der Technologiepark Heidelberg freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Guckenbiehl und sind überzeugt, dass er wichtige Impulse für die Zukunft des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts setzen wird.

Über den Technologiepark Heidelberg

Der 1984 gegründete Technologiepark Heidelberg zählt zu den führenden Innovations- und Technologiezentren Europas. Mit modernsten Labor- und Büroflächen sowie einem umfassenden Netzwerk fördert der Technologiepark die Entwicklung und Vernetzung von Startups sowie etablierten Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, IT und High-Tech. Accelerator-Programme wie der Up2B oder Life Science Accelerator BW und Verbünde wie der Heidelberg Startup Partners e.V. unterstützen gezielt Gründende und junge Unternehmen. Als städtische Tochtergesellschaft spielt der Technologiepark eine entscheidende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung von Heidelberg und der Region, indem er Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft verbindet und den Technologietransfer vorantreibt.

Quelle: Technologiepark Heidelberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 18:25