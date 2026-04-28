

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat und der Beirat von Menschen mit Behinderung (BMB) haben in ihrer Sitzung am 16. April 2026 erstmals gemeinsam getagt. Um die Zusammenarbeit der beiden Gremien weiter zu festigen, sollen gemeinsame Sitzungen künftig ein jährliches Ereignis im Sitzungskalender sein. In seinem Jahresbericht blickte der Vorsitzende des BMB, Czeslaus Mandalka, auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der BMB wurde 2024 neu gewählt und ist so zusammengesetzt, dass möglichst alle Behinderungsarten vertreten sind – inklusive der Eltern von Kindern mit einer Behinderung. Die neue Zusammensetzung besteht je zur Hälfte aus Neugewählten und bereits erfahrenen BMB-Mitgliedern. Der Beirat ist inzwischen in sechs Ausschüssen des Gemeinderates vertreten und tagt viermal im Jahr in einer eigenen öffentlichen Sitzung. Seit 2026 findet zusätzlich eine gemeinsame Sitzung mit dem Gemeinderat statt.

Oberbürgermeister Eckart Würzner bedankte sich in der gemeinsamen Sitzung für die gute Zusammenarbeit mit dem BMB: „Das Engagement des Beirats von Menschen mit Behinderung ist für die Stadtverwaltung und die Arbeit in den Gremien eine enorme Hilfe. Es ist uns immer ein wichtiges Anliegen, bei der Entwicklung unserer lebenswerten Stadt alle Heidelbergerinnen und Heidelberger mitzunehmen – denn ihre unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Perspektiven bereichern die Stadtplanung. Eine Interessensvertretung, die sich aktiv in politische Prozesse einbringt, wertvollen Kontext aus der Community heraus liefert und sich traut, auch mal unbequeme Fragen zu stellen, ist dafür unschätzbar wertvoll. Durch die neue gemeinsame Sitzung mit dem BMB sorgen wir für noch mehr direkten Austausch, kurze Entscheidungswege und einen besseren Austausch zwischen Expertinnen und Experten mit den Entscheiderinnen und Entscheidern.“

Der Beirat von Menschen mit Behinderungen (bmb) ist seit 2008 die kommunale Interessenvertretung für mehr als 20.000 Menschen mit Behinderungen, die in Heidelberg wohnen. Das Gremium arbeitet eng mit der kommunalen Behindertenbeauftragten zusammen. Der bmb setzt sich zusammen aus 16 Menschen mit Behinderungen und sechs gemeinderätlichen Mitgliedern. Die Amtszeit der ehrenamtlich tätigen Beiräte ist an die Wahlperiode des Gemeinderats gebunden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 17:50