Germersheim – Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Germersheim

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Heute (28.04.2026) wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Germersheim, Erster Polizeihauptkommissar Stefan Müller, nach fast 43 Jahren Polizeidienst von Polizeipräsident Andreas Sarter aus seinem Amt und in den Ruhestand verabschiedet. Stefan Müller wurde 1983 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach der Ausbildung wurde er bei der Bereitschaftspolizei in Schifferstadt und der Polizeiinspektion Germersheim eingesetzt. 1998 erfolgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst (3. Einstiegsamt) mit anschließenden Stationen als Dienstgruppenleiter bei den Polizeiinspektionen Edenkoben und Wörth. 2014 wechselte Stefan Müller wieder nach Germersheim, wo er als Sachbearbeiter Einsatz bis 2018 tätig war. Danach folgten im Rahmen einer Förderverwendung Stationen in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Ludwigshafen und in der Leitung der Polizeiinspektion Speyer, deren stellvertretende Leitung er 2019 übernahm. Im Jahr 2022 kehrte er erneut nach Germersheim zurück, wo er die Leitung der Polizeidienststelle übernahm. Mit Ablauf des 30.04.2026 wird der 60-Jährige nun in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Damit endet die dienstliche Laufbahn von Stefan Müller im Polizeipräsidium Rheinpfalz dort, wo sie vor knapp vier Jahrzehnten ihren Anfang nahm. Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute. Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Germersheim, Erster Polizeihauptkommissar Frank Hoffmann, von Polizeipräsident Andreas Sarter offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernimmt der 53-Jährige, der bisher Leiter der Polizeiinspektion Haßloch war, zum 01.05.2026. Frank Hoffmann wurde 1993 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach der Ausbildung wurde er bei der Bereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Speyer eingesetzt. Im Jahr 2002 erfolgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst (3. Einstiegsamt). Anschließend wurde er bei der Polizeidienststelle in Speyer zunächst mit der Funktion eines stellvertretenden Dienstgruppenleiters und 2015 mit der Leitung einer Dienstgruppe betraut. Im Zuge von Fördermaßnahmen war Frank Hoffmann ab 2019 bei der Polizeidirektion Neustadt als Leiter der Führungsgruppe und als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neustadt tätig. Im Jahr 2020 übertrug man dem 53-Jährigen die Leitung der Polizeiinspektion Haßloch. Andreas Sarter bedankte sich bei Stefan Müller für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er Frank Hoffmann viel Erfolg in seiner neuen Funktion. Die Polizeiinspektion Germersheim ist neben der Stadt Germersheim für die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld und Rülzheim zuständig. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Zuletzt aktualisiert am 28. April 2026, 14:28