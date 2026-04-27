Speyer – Bauarbeiten auf dem Spielplatz Eselsdamm

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Bereich des Spielplatzes Eselsdamm (Verlängerung der Widergasse) werden kurzfristig Instandhaltungsmaßnahmen am Wasserspielplatz durchgeführt.

Diese sind erforderlich, um die Einfassung des Wasserspielbereichs dauerhaft zu sichern und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Im Zuge der durch die Stadtgärtnerei ausgeführten Arbeiten wird der Randbereich des Wasserspiels mit Findlingen und Beton neu eingefasst, um ein Unterspülen sowie ein Verrutschen der Umrandung zu verhindern und die Anlage langfristig stabil und sicher zu erhalten.

Bis einschließlich 4. Mai 2026 bleibt der betroffene Bereich mittels Bauzaun gesichert und für die Nutzung gesperrt.

Die übrigen Flächen des Spielplatzes – darunter der Kletterwald, die Kletterpyramide, die Schaukeln, der Bereich mit dem sogenannten „Tarzanschwinger“ sowie das Areal für sportliche Aktivitäten – stehen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung und können wie gewohnt genutzt werden.

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung um Verständnis für die temporäre Einschränkung der Nutzbarkeit des Teilbereichs und dankt für das entgegengebrachte Verständnis während der Durchführung der Maßnahme.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:45