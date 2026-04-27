Sinsheim – Aktivtag der Sinsheimer Erlebnisregion – Wine & Gin Walk in Angelbachtal am 10. Mai

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 10. Mai 2026, findet der beliebte Wine & Gin Walk in Angelbachtal bereits zum fünften Mal statt und ist in diesem Jahr zugleich Aktivtag der Sinsheimer Erlebnisregion. Die Veranstaltung verbindet regionale Genusskultur mit Bewegung und Naturerlebnis und bietet Besuchern einen rund drei Kilometer langen Rundweg durch die Angelbachtaler Weinberge mit ausgewählten Weinen, Destillaten und kulinarischen Spezialitäten regionaler Winzer und einem Edelbrenner.

Weitere Informationen können Sie dem Flyer im Anhang entnehmen.

Zum gemeinsamen Auftakt eröffnen die Bürgermeister der Sinsheimer Erlebnisregion den Wine & Gin Walk

am Sonntag, 10. Mai 2026 um 11:00 Uhr

an der Sonnenberghalle in Angelbachtal.

Wir laden Sie herzlich ein, diesen offiziellen Start zu begleiten und die ersten Etappen des Rundwegs gemeinsam mitzugehen.

Zum Muttertag dürfen sich die Besucherinnen auf besondere Aktionen freuen: Neben einem Gewinnspiel der Angelbachtaler Winzer mit attraktiven Genusspaketen erhalten Frauen – solange der Vorrat reicht – BLUPHORIA-Gutscheine, die bei einem Besuch in der Thermen & Badewelt Sinsheim eingelöst werden können. Außerdem werden kostenfreie Getränkehalterungen für Weingläser ausgegeben.

Auch die Sinsheimer Erlebnisregion ist mit einem Infostand vor Ort vertreten und informiert über weitere Freizeitangebote und Ausflugsziele der Region.

Flyer:

Flyer Aktivtag 2026_Wine & Gin Walk

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 16:00