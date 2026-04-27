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Stadtradeln schifferstadt
27.04.2026, 13:28 Uhr

Schifferstadt radelt wieder – Beim STADTRADELN 2026 die Natur und Umgebung neu entdecken

Stadtradeln schifferstadtSchifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Klima schützen, Radverkehr fördern und etwas für die eigene Gesundheit tun. Ganz nach diesem Motto nimmt Schifferstadt ab Samstag, 2. Mai zum siebten Mal in Folge beim STADTRADELN teil. 21 Tage lang treten deutschlandweit Millionen von Fahrradbegeisterten für mehr Lebensqualität in die Pedale. Alle Teilnehmer können hochwertige Preise rund ums Rad gewinnen. Fahrradtouren – alleine oder gemeinsam – bieten die Möglichkeit die Rettichmetropole, die nähere Umgebung und den Weg zur Arbeit ganz neu zu entdecken. Die Preisverleihung findet auch in diesem Jahr am Rettichfest-Samstag, 13. Juni, 16 Uhr statt.
In der STADTRADELN-App können alle Fahrradfreunde ihre gefahrenen Kilometer festhalten.

Wer ein eigenes STADTRADELN-Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten will, kann sich auf https://www.stadtradeln.de/schifferstadt registrieren. Bei Rückfragen helfen die städtischen Klimaschutzmanagerinnen Elisa Jung und Nicole Dörr unter der Telefonnummer 06235 / 44215 oder per E-Mail an elisa.jung@schifferstadt.de gerne weiter.
Ein besonderes Highlight der diesjährigen Stadtradeln-Kampagne bildet eine gemeinsame 21km lange Radtour rund um Schifferstadt mit Bürgermeisterin Ilona Volk. Diese findet am Samstag, 9. Mai um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Hierzu sind alle Altersgruppen herzlich eingeladen. Eine Pause ist an der Fischerhütte geplant. Detaillierte Informationen werden noch veröffentlicht.

Warum sich umsteigen auf den Drahtesel nicht nur beim STADTRADELN lohnt
Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Für mehr Klimaschutz und Radverkehr treten seit 2008 Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Bürgerinnen und Bürger beim STADTRADELN in die Pedale.

Texte und Plakat: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 13:28

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