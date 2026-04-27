Sandhausen – Jubiläumsspiel gegen Eintracht Frankfurt zum 110-jährigen Bestehen des SVS

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Eintracht Frankfurt bringt Europa-League-Luft an den Hardtwald.

Die Saison 2025/26 endet am Samstag, 16. Mai, mit dem Heimspiel gegen Homburg. Doch damit ist am Hardtwald noch längst nicht Schluss. Nur wenige Tage später wartet auf die Fans des SVS ein echter Höhepunkt: Am Mittwoch, 20. Mai, empfängt der SVS um 19 Uhr mit Eintracht Frankfurt ein Spitzenteam der Bundesliga im Stadion am Hardtwald.

Tickets gibt es ab Dienstag, 28. April, 10 Uhr, unter: www.svs1916.de!

Ein besonderes Spiel für einen besonderen Anlass

Anlass der Partie ist das 110-jährige Bestehen des SV Sandhausen. Dieses Jubiläum verdient einen Gegner mit Strahlkraft und einen Abend, der dem Anlass gerecht wird. „Wir freuen uns schon jetzt auf ein stimmungsvolles Stadion am Hardtwald, auf einen besonderen Gegner und auf einen Abend, der diesem Anlass gerecht wird.

110 Jahre SV Sandhausen, 110 Jahre Schwarz und Weiß und ein Spiel, das Vorfreude auf mehr macht“, sagt Präsident Jürgen Machmeier. „Ich danke besonders Axel Hellmann, Vorstandsvorsitzender der Eintracht, für den freundschaftlichen Austausch“, so Machmeier weiter. Mit Eintracht Frankfurt kommt ein Europa-League-Sieger nach Sandhausen, ein Name, der für große Fußballabende steht. Auf den SVS wartet ein Duell mit echtem Highlight-Charakter und die passende Bühne, um 110 Jahre Vereinsgeschichte gemeinsam zu feiern.

110 Jahre SVS, 110 Jahre Schwarz und Weiß

Der SV Sandhausen blickt auf 110 Jahre voller Emotionen, Erinnerungen, Rückschläge, Erfolge und unzähliger Geschichten in Schwarz und Weiß zurück.

Genau dafür soll dieses Spiel stehen: für die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und für die Kraft dieses Vereins. Wenn ein klangvoller Gegner an den Hardtwald kommt und das Stadion zur Bühne für ein solches Ereignis wird, ist alles angerichtet für einen Fußballabend, auf den man sich freuen darf.

Im Rahmen von „Eintracht in der Region“ absolvieren die Bundesliga-Profis auch nach Saisonende Testspiele im Großraum Frankfurt. Solche Spiele sind nicht alltäglich und leben von der Kulisse, von der Atmosphäre und von einem Rahmen, der über den reinen Ergebniskampf hinausgeht. Für den SVS ist es die Gelegenheit, gemeinsam mit seinen Fans einen solchen Abend zu erleben und das 110-jährige Bestehen des Vereins passend zu feiern.

Vorverkauf & Dauerkarten-Bonus

Wer seine Dauerkarte für die Saison 2026/27 verlängert oder neu abschließt, ist beim Jubiläumsspiel kostenlos dabei. Der freie Vorverkauf für das Jubiläumsspiel startet am Dienstag, 28. April, online und im Fanshop vor Ort ab 10 Uhr. Es gelten die Preise und Blöcke der aktuellen Saison. Bitte beachten: Die Dauerkarte der laufenden Saison 25/26 berechtigt nicht zum Zutritt zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Alle weiteren Informationen zu Fristen, Verkaufswegen und Modalitäten rund um die Dauerkarte der Saison 2026/27 gibt es unter svs1916.de.

Quelle: SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 16:06