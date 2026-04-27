Rhein-Pfalz-Kreis – Stadtradeln: Rhein-Pfalz-Kreis steigt im Mai fürs Klima aufs Rad

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Fair Play“ geht der Rhein-Pfalz-Kreis am 2. Mai 2026 wieder für die bundesweite Aktion Stadtradeln an den Start. 21 Tage lang können Einzelne und Teams fürs Klima auf das Fahrrad umsteigen und Kilometer für ihre Gemeinde und den Rhein-Pfalz-Kreis sammeln. Die zurückgelegten Kilometer können die Teilnehmenden über die dazugehörige App tracken und sich im Team-Chat gegenseitig anfeuern und verabreden. Mit der App haben Kommunen zudem die Möglichkeit, ihre Radinfrastruktur zu verbessern: Die Technische Universität Dresden wertet alle Daten anonymisiert aus – beispielsweise wo es für Radelnde flüssig läuft, wo sie wiederholt warten müssen und welche Wege besonders beliebt sind – und stellt die Ergebnisse für die Verkehrsplanung zur Verfügung. Nach der Aktion wird die Kreisverwaltung die Sieger des Rhein-Pfalz-Kreises in folgenden Kategorien ehren: die meisten Radkilometer der Einzelradler, das stärkste Team der Radkilometer insgesamt sowie das stärkste Team der Radkilometer pro Kopf. Stadtradeln ist eine Kampagne von Klima-Bündnis Services.

Weitere Infos & Anmeldung unter: www.stadtradeln.de/rheinpfalzkreis

Quelle

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 13:59