Rhein-Pfalz-Kreis – Schließungstermine der Kreisbäder Römerberg und Schifferstadt Anfang Mai 2026

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Gründe: Feiertag, Veranstaltung, Revision.

Das Kreisbad Schifferstadt einschließlich Sauna hat am 01.05.2026 (Feiertag) und am 03.05.2026 (Schwimmsportveralstaltung 18. Triathlon „Goldener Hut“) ganztägig geschlossen.

Das Kreisbad Römerberg hat am 01.05.2026 (Feiertag) ebenfalls komplett geschlossen.

Die Kreisbäder Heidespaß Maxdorf-Lambsheim und Aquabella Mutterstadt sind als Alternativangebot für einen Bad- oder Saunabesuch an diesen beiden Tagen wiefolgt für Sie geöffnet:

Kreisbad Aquabella Mutterstadt: von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim: von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr.

Außerdem ist das Kreisbad Römerberg einschließlich Sauna vom 04.05. bis einschließlich 17.05.2026 wegen der jährlich durchzuführenden Revision geschlossen. Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung und bedankt sich bei allen Bade- und Saunagästen für Ihr Verständnis.

Quelle: Kreisbäder-Team

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 14:24