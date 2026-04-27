Rhein-Pfalz-Kreis – Gruppentreffen der Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt: Begleitung in der letzten Lebensphase

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – „Leben, bis zuletzt.“ Das ist der Leitsatz des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes im südlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Auch für die Mitglieder der Parkinson-Selbsthilfe-Schifferstadt ist es ein bedeutsames Anliegen, dass Menschen sich in jeder Phase ihres Lebens individuell wahrgenommen, mit Würde und Respekt behandelt fühlen. Daher werden in den Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe Referenten eingeladen und Informationen vermittelt, die die Teilnehmer in die Lage versetzen, ihre Ressourcen zu erkennen und ihr Leben so selbstwirksam und aktiv zu gestalten, wie möglich.

Dies auch in der letzten Lebensphase zu schaffen, Betroffene, An- und Zugehörige durch diese Krisenzeiten zu stützen und zu begleiten, gehört zur Arbeit der hauptamtlichen Hospizfachpflegekräfte. Um mehr darüber zu erfahren, wie eine gute Begleitung am Ende des Lebens gelingen kann und welche Unterstützung es dabei gibt, hat die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt eine Referentin des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes eingeladen. Frau Barbara Haas stellt am Donnerstag, 07.05.26, um 15.00 Uhr in der Adlerstube, Kirchenstraße 17, Schifferstadt, die Arbeit des Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes vor und beantwortet die Fragen der Teilnehmer dazu, worauf es bei einer guten Begleitung in der letzten Lebensphase ankommt.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich einmal im Monat. Eine Anmeldung, Mitgliedschaft oder Kostenbeteiligung sind nicht erforderlich. Alle InteressentInnen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Das Ziel der Gruppentreffen besteht darin, sich gegenseitig, durch den Austausch von Informationen und Tipps, zu einem konstruktiven Umgang mit der Erkrankung und ihren Begleiterscheinungen zu ermutigen.

Ansprechpartner für Rückfragen sind über das Parkinsontelefon:

0160 – 99551101, erreichbar.

Quelle: Pflegestützpunkt Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 17:33