Mudau – Motorradfahrer kollidieren

Mudau/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Schwere Verletzungen erlitt ein 58-Jähriger bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder am Sonntag bei Mudau. Ein 61-Jähriger war gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 2311 von Seitzsbuche in Richtung Kailbach unterwegs. Am Ausgang einer Rechtskurve kam er mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit seinem Sturzbügel mit dem 58-Jährigen. Dieser fuhr an zweiter Stelle einer 13-köpfigen Motorradgruppe. Beide Fahrer konnten einen Sturz verhindern, jedoch erlitt der 58-Jährige schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an den Zweirädern in Höhe von rund 3.500 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 14:58