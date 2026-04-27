Mosbach – Johannes-Diakonie lädt zu Ausstellung und Begleitveranstaltungen zu den Themen Vorsorge oder Testament vom 10. bis 31. Mai

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – „Was bleibt“? Themen wie Leben und Sterben, Abschied und Verlust, Erinnerung und Hoffnung haben im Alltag oft wenig Platz. Die Johannes-Diakonie möchte diesen Themen mit der Ausstellung „Was bleibt“ vom 10. bis 31. Mai 2026 bewusst Raum geben. Dabei kooperiert die Johannes-Diakonie mit der Diakonie Baden und der Evangelischen Landeskirche. Im Rahmen der Ausstellung sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was bleibt, wenn sich Lebenssituationen ändern oder zu Ende gehen – unabhängig von religiösen Bindungen.

Die Johanneskirche auf dem Gelände der Johannes-Diakonie in Mosbach bietet dafür den passenden Rahmen.

Die Ausstellung „Was bleibt“ wird begleitet von mehreren Veranstaltungen, welche die Inhalte ergänzen und Räume für Begegnung, Austausch und persönliche Auseinandersetzung schaffen.

 Sonntag, 10. Mai, 10.30 Uhr: Eröffnungsgottesdienst

 Dienstag, 12. Mai, 18 Uhr: Fachvortrag „Das kluge Testament“ mit Thomas Maulbetsch, Rechts- und Fachanwalt für Erbrecht.

 Freitag, 15. Mai, 18 Uhr: Fachvortrag „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ mit Thomas Maulbetsch, Rechts- und Fachanwalt für Erbrecht.

 Dienstag, 19. Mai, 18 Uhr: Fachvortrag „Das Behindertentestament“ mit Thomas Maulbetsch, Rechts- und Fachanwalt für Erbrecht.

 Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr: Vortrag und Austausch „Was stärkt uns in der Trauer?“ mit Trauer- und Hospizbegleiterin Dagmar Kastein und Olga Schmelcher-Kölbel, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst Mosbach.

 Freitag, 22. Mai, 20 Uhr, fideljo: Das Kabarett-Trio „Die Grabowskis“ setzt als „lustigste Totengräber der Welt“ einen humorvollen Kontrapunkt mit „Die unteren 10.000“. Tickets unter www.fideljo.de/termine.

 Dienstag, 26. Mai, 18 Uhr: Fachvortrag „Gesundheitliche Versorgungsplanung in der letzten Lebensphase“ mit dem Team der Gesundheitlichen Versorgungsplanung der Johannes-Diakonie.

 Samstag, 30. Mai, 10 bis 16 Uhr: Workshop „In Memoriam – vom eigenen Leben erzählen“ mit Pfarrerin Heike Bährle; hier besteht Gelegenheit, über sich selbst, eigene Erfahrungen, Begegnungen und Beziehungen zu schreiben. Anmeldung unter 06261 88-884 bei Doris Ziegler.

 Sonntag, 31. Mai, 10.30 Uhr: Abschlussgottesdienst mit Angebotsständen.

Der Eintritt zu Vorträgen und Workshop ist kostenlos. Die Ausstellung „Was bleibt“ ist zu den Öffnungszeiten Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, sowie eine Stunde vor den Veranstaltungen frei zugänglich. Zusätzliche Führungen sind auf Anfrage möglich. Mehr Informationen zu „Was bleibt“ gibt es auch unter www.johannes-diakonie.de/wasbleibt.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:48