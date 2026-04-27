Mosbach – Hubschrauber nach Unfall im Einsatz

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bundesstraße 27 bei Mosbach musste nach einem Unfall mit einem Quad am Sonntag voll gesperrt werden. Die 19-jährige Fahrerin des Quads war gegen 17 Uhr auf der Mosbacher Straße von Neckarelz in Richtung Obrigheim unterwegs. Beim Einordnen in den fließenden Verkehr der Bundesstraße 27, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und wurde an die linke Schutzplanke abgewiesen. Dadurch kam sie ins Schleudern und auf dem Einfädelungsstreifen zum Stillstand. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war von 17:45 Uhr bis 18:10 Uhr gesperrt.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 14:15