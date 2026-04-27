Mosbach – Frühlingshafte Aktivitäten auf der Jugendfarm Schwarzach

Mosbach / Schwarzach / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Pfingstferien-Programm stehen Kreativtage, Schnitzeljagd, Lagerfeuer und vieles mehr an Schwarzach. Die Jugendfarm Schwarzach bereichert die Pfingstferien mit vielen frühlingshaften Aktivitäten und Angeboten für Kinder ab sechs Jahren. Beim Ferienprogramm gibt es verschiedene Kreativtage, an denen gemeinsam gebastelt und experimentiert wird.

Eine spannende Schnitzeljagd ist geplant, und im Hüttenbaudorf darf nach Herzenslust gebaut und umgestaltet werden. In der Outdoorküche der Jugendfarm entstehen Leckereien, und beim

Lagerfeuer darf es gesellig werden. Das Jugendfarm-Programm aus Tierversorgung, Pflegen und Misten findet täglich statt.

Kinder können an einzelnen Tagen oder wochenweise teilnehmen.

Bei Kindern mit einem höheren Betreuungsbedarf kann eine kostenpflichtige Individualbetreuung organisiert werden. Frühstück, Mittagessen und Getränke, Gummistiefel und dem Wetter angepasste

Kleidung sollten mitgebracht werden. Wechselkleider können in einer Tasche im Stall deponiert werden. Das Jugendfarm-Team bittet, beim Bringen und Holen der Kinder die vorgesehenen Parkplätze zu benutzen.

Anmeldungen für das Ferienprogramm sind möglich unter jugendfarm.schwarzach@johannes-diakonie.de. Anmeldeschluss ist am Freitag, 15. Mai. Weitere Informationen zum Pfingstferien-

Programm und zur Anmeldung stehen auf www.johannes-diakonie.de/jugendfarm.

Die Jugendfarm Schwarzach befindet sich auf dem Standort Schwarzach der Johannes-Diakonie. Sie ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und eine Begegnungsstätte für

Menschen mit und ohne Behinderung.

Quelle:

Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 13:23