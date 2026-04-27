Mosbach – Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein 60-jähriger Fahrradfahrer am Sonntag ins Krankenhaus geflogen. Der Mann war gegen 13 Uhr auf einem Offroad-Trail in der Waldsteige talwärts unterwegs. Vermutlich verlor er nach dem Überfahren eines kleinen Hügels die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Am Fahrrad entstand erheblicher Schaden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 14:23