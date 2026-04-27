Mannheim – Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst im Mai

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Termine 1. – 15. Mai 2026:

Im Folgenden finden Sie die Termine im Überblick für den Zeitraum vom 1. bis 15. Mai (Stand: 24.04.2026).

Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind!

Informationen zu den Veranstaltungen sowie aktuelle Meldungen finden Sie unter www.muho-mannheim.de.

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

University of Music and Performing Arts

N7, 18

68161 Mannheim Germany

www.muho-mannheim.de

�rnm UnitedNations

Educational,Scientificand

CulturalOrganiwtion

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VERSTEHEN

CityofMusic Designated UNESCO Creati�eCityin 2014

HIGHLIGHTS

Mo 04.05.2026 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim, Halle, Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Night of the Jazz Profs

Mit der „Night of the Jazz Profs“ präsentiert die Jazz-Abteilung der Hochschule ein hochkarätig besetztes Konzertformat, in dem Lehrende gemeinsam auf der Bühne stehen. Das Programm vereint Eigenkompositionen und individuelle Handschriften zu einem vielschichtigen Ensembleklang. Im Mittelpunkt steht der künstlerische Austausch: unterschiedliche musikalische Biografien, ästhetische Positionen und instrumentale Perspektiven treffen aufeinander und werden im kollektiven Spiel unmittelbar hörbar.

Die „Night of the Jazz Profs“ bietet damit nicht nur ein Konzert auf professionellem Spitzenniveau, sondern auch einen Einblick in das lebendige Selbstverständnis jazzmusikalischer Lehre zwischen Tradition, Gegenwart und Offenheit.

Fola Dada, voc// Stefan Karl Schmid, sax// Stephan Zimmermann, tp// Janning Trumann, tb// Rainer Böhm, p// Frank Kuruc, g// Bernhard Meyer, eb// Matthias Akeo Nowak, b// Alberto García, perc// Peter Gall, dr

Fr 08.05.2026 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Ballettsaal IV, 6. Stock, N 7 17, 68161 Mannheim

LISTEN and MOVE – Musik, Tanz und Texte nach Reiner Maria Rilke

In dem interdisziplinären Projekt LISTEN and MOVE begegnen sich Musik, Tanz und Sprache in einer lebendigen Auseinandersetzung mit den Texten Rainer Maria Rilkes. In enger Zusammenarbeit der Studierenden der Improvisationsklassen von Prof. Gerd-Peter Murawski (Improvisation), Prof. Paolo Amerio (Zeitgenössischer Tanz und Improvisation) und Sade Mamedova (Modern Dance) entsteht ein künstlerischer Raum, in dem Klang, Bewegung und Wort spontan ineinandergreifen, Grenzen zwischen den Disziplinen aufgelöst und neue Perspektiven eröffnet werden.

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 13:20